logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Fotogalería

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Inflación acelera durante noviembre y rompe pronósticos

Cerró el mes en 3.8% anual, su mayor avance del año: Inegi

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 08:40 a.m.
A
Inflación repunta en noviembre.

Inflación repunta en noviembre.

La inflación en México volvió a presionar el bolsillo. En noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento anual de 3.8%, por encima del 3.57% observado en octubre y superando las expectativas del mercado, según el Inegi.

El avance mensual fue de 0.66%, su mayor incremento en lo que va del año y la tasa más alta para un noviembre desde 2021. El dato incluso rebasó el techo previsto por las instituciones financieras consultadas por Citi, cuyo máximo estimado era 3.79%.

Entre los productos que más empujaron la inflación destaca la electricidad, con un alza mensual de 20.70% tras concluir el programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades. También subieron con fuerza: chile serrano (24.76%)calabacita (17.05%)jitomate (14.34%)servicios profesionales (10.93%)colectivo (4.9%)productos para calzado (2.0%) y loncherías, fondas, torterías y taquerías (0.82%).

Del lado contrario, los productos que ayudaron a contener el índice fueron: limón (-7.46%)aguacate (-7.28%)ron (-5.43%)vino de mesa (-4.29%)naranja (-3.97%)papa (-3.68%)plátano (-2.93%)tequila (-2.65%) y frijol (-1.28%).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Inflación subyacente también se acelera

La inflación subyacente, que refleja la tendencia de mediano plazo al excluir bienes de alta volatilidad, aumentó 0.19%mensual y alcanzó una tasa anual de 4.43%, mayor al 4.28% previo.

  • Mercancías: retroceso mensual de 0.03%; aumento anual de 4.43%.

  • Servicios: alza mensual de 0.39% y anual de 4.49%.

En contraste, el índice no subyacente subió 2.28% mensual y 1.73% anual, impulsado por incrementos en productos agropecuarios (1.43% mensual) y en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (2.97% mensual).

La Canasta de Consumo Mínimo, que agrupa 176 productos esenciales, reportó una variación mensual de 0.85% y una anual de 3.93%.

LEA TAMBIÉN

Banxico informa reducción en crecimiento del PIB por inseguridad y inflación

Analistas del sector privado revisan a la baja las expectativas de crecimiento del PIB para los próximos años.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inflación acelera durante noviembre y rompe pronósticos
Inflación acelera durante noviembre y rompe pronósticos

Inflación acelera durante noviembre y rompe pronósticos

SLP

El Universal

Cerró el mes en 3.8% anual, su mayor avance del año: Inegi

Peso se presiona por inflación y cautela ante la Fed
Peso se presiona por inflación y cautela ante la Fed

Peso se presiona por inflación y cautela ante la Fed

SLP

El Universal

La divisa oscila en 18.28 por dólar en una jornada marcada por volatilidad y expectativa monetaria

Banca mexicana, 2da. más rentable
Banca mexicana, 2da. más rentable

Banca mexicana, 2da. más rentable

SLP

El Universal

Contribuye con la quinta parte de utilidades en América Latina

Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros.
Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros.

Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros.

SLP

AP