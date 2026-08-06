Inversión pública alcanza la mayor alza en 2 años
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Ciudad de México.- La inversión física, el principal motor del crecimiento económico a futuro, creció por segundo mes consecutivo, pues el gasto público tuvo el mayor incremento de los últimos dos años, de acuerdo con información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer.
El capital total aumentó 2.4% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado al restar la inflación y la estacionalidad. En particular, la inversión pública se disparó 19.5%, el quinto mes de avances y la mayor alza desde agosto de 2024. En cambio, la privada aumentó sólo 0.2%.
La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, indicó que las cifras reflejan una recuperación gradual de la inversión.
"El desempeño de la inversión seguirá estrechamente ligado a la evolución del entorno comercial. Si bien las negociaciones entre México y Estados Unidos han mostrado avances y la atención del mercado ya se centra en la cuarta ronda bilateral prevista para septiembre, persisten tensiones comerciales, principalmente con Canadá, así como medidas arancelarias vigentes en diversos sectores estratégicos", señaló.
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Por su parte, analistas de Banorte dijeron que el principal soporte para la inversión será la construcción, la cual estará sustentada por un mayor ritmo de gasto gubernamental.
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