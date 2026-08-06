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Inversión pública alcanza la mayor alza en 2 años

Por El Universal

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Inversión pública alcanza la mayor alza en 2 años
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      Ciudad de México.- La inversión física, el principal motor del crecimiento económico a futuro, creció por segundo mes consecutivo, pues el gasto público tuvo el mayor incremento de los últimos dos años, de acuerdo con información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer.

      El capital total aumentó 2.4% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado al restar la inflación y la estacionalidad. En particular, la inversión pública se disparó 19.5%, el quinto mes de avances y la mayor alza desde agosto de 2024. En cambio, la privada aumentó sólo 0.2%.

      La directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, Janneth Quiroz Zamora, indicó que las cifras reflejan una recuperación gradual de la inversión.

      "El desempeño de la inversión seguirá estrechamente ligado a la evolución del entorno comercial. Si bien las negociaciones entre México y Estados Unidos han mostrado avances y la atención del mercado ya se centra en la cuarta ronda bilateral prevista para septiembre, persisten tensiones comerciales, principalmente con Canadá, así como medidas arancelarias vigentes en diversos sectores estratégicos", señaló.

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      Por su parte, analistas de Banorte dijeron que el principal soporte para la inversión será la construcción, la cual estará sustentada por un mayor ritmo de gasto gubernamental. 

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