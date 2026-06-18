La Fed mantiene las tasas sin cambios

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Washington.- La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa clave el miércoles, aunque casi la mitad de los responsables de política monetaria del banco central estadounidense señalaron que podrían respaldar un aumento de tasas en los próximos meses de este año, un resultado inesperadamente agresivo que decepcionaría al presidente Trump y sugiere una mayor preocupación por la persistente inflación.

En un comunicado inusualmente breve tras su reunión de dos días, los funcionarios de la Fed eliminaron los términos que sugerían que su próximo movimiento sería recortar su tasa clave. El breve comunicado probablemente refleja la influencia del nuevo presidente, Kevin Warsh, designado por Trump y quien anteriormente ha criticado a la Fed por comentar de manera demasiado amplia sobre la economía.

En un conjunto de proyecciones trimestrales, nueve funcionarios de la Fed dijeron que esperaban al menos un aumento de tasas este año, y seis respaldaron dos o más. Es un marcado cambio respecto de marzo, cuando ningún responsable de la política monetaria pronosticó un aumento y el comité en su conjunto previó un recorte en 2026. El cambio es un reconocimiento de que la inflación está en su nivel más alto en tres años y muchos funcionarios han dicho en discursos recientes que si la inflación no disminuye, podrían ser necesarias tasas más altas en una fecha tan próxima como a finales de año.

La reunión de política del miércoles es la primera para Warsh, designado por Trump después de que el mandatario criticara duramente al líder anterior de la Fed, Jerome Powell, por no reducir las tasas lo suficiente.

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