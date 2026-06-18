Los fondos de inversión exigen más garantías

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Ciudad de México.- Los fondos de inversión en México administran 5.2 billones de pesos en activos, lo que equivale a 14.70% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que representan la mitad del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 y es un monto similar a la recaudación de impuestos prevista para este año.

Sin embargo, expertos señalan que si bien esos recursos pueden destinarse a financiar proyectos y obras de infraestructura, requieren más certidumbre para poder concretar un círculo virtuoso.

Algo que podría contribuir, afirman, sería revertir cambios o reformas que no van en el sentido de dar seguridad jurídica. También consideraron que se requiere impulsar la profesionalización en el segmento de las inversiones para que el ahorro interno siga creciendo, en especial el no obligatorio.

Lo anterior, en momentos en que la incertidumbre por conflictos geopolíticos podría disiparse a raíz del alto al fuego entre Irán y la Unión Americana.

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En México existen alrededor de 10 mil personas certificadas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), pero se estima que sólo cerca de 4 mil ejercen activamente la profesión.

Por su parte, el vocero de la AMIB, Roberto Cano, dijo que la industria de los fondos de inversión sigue en crecimiento, al pasar de representar 13.90% del PIB el año pasado a 14.70% en mayo de 2026.