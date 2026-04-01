Mexicana aumenta vuelos desde AIFA para el Mundial 2026

Mexicana de Aviación incrementó sus frecuencias de vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Guadalajara y Monterrey, ciudades que serán sedes del Mundial de Futbol 2026 que iniciará en junio próximo, informó su director general, Leobardo Ávila Bojórquez.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló que el aumento de operaciones forma parte de la estrategia de preparación ante la demanda de pasajeros que generará la justa deportiva internacional, así como del fortalecimiento de la conectividad aérea nacional.

Ávila Bojórquez explicó que actualmente la aerolínea opera 13 vuelos semanales hacia Guadalajara y Monterrey, con mayores frecuencias que permitirán atender el flujo de viajeros que se trasladarán a dichas ciudades durante el torneo mundialista.

"El objetivo es atender la demanda que se generará por los eventos deportivos y facilitar la movilidad de quienes asistirán a estas sedes", indicó.

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El director general destacó que, a casi dos años del inicio de operaciones, Mexicana de Aviación se encuentra en proceso de consolidación dentro del mercado nacional, con crecimiento tanto comercial como operativo.

Detalló que la empresa ha comercializado más de un millón 200 mil boletos y transportado a más de 953 mil pasajeros, además de acumular cerca de 19 mil 900 horas de vuelo en más de 14 mil 400 operaciones comerciales en el país.

En el marco del periodo vacacional de Semana Santa, la aerolínea tendrá un incremento de 34% en su actividad respecto al año anterior, al ampliar su oferta de vuelos y asientos disponibles.

Entre el 27 de marzo y el 13 de abril, Mexicana de Aviación programó 402 vuelos, lo que representa un aumento significativo en su capacidad operativa para atender la demanda turística.

El directivo subrayó que el modelo de operación desde el AIFA permite conectar 14 destinos nacionales y facilitar la interconexión regional entre distintas zonas del país.

Como parte de su plan de expansión, Ávila Bojórquez anunció la apertura de nuevas rutas una vez que se integren más aeronaves a la flota.

A partir de junio de 2026 se prevé iniciar operaciones entre el AIFA y Acapulco, mientras que en julio comenzará la ruta hacia Hermosillo, Sonora. Además, la empresa analiza la incorporación de otros tres destinos adicionales durante el segundo semestre del año.

El funcionario explicó que estas aperturas responden a la llegada progresiva de nuevos aviones, ya que la aerolínea recibirá siete aeronaves adicionales durante 2026, con lo que espera cerrar el año con una flota de 12 unidades y continuar su crecimiento hacia 2027.

Ávila Bojórquez afirmó que la aerolínea busca consolidar un sistema de conectividad nacional que impulse el turismo, el desarrollo regional y la movilidad interna del país, especialmente hacia destinos donde otras aerolíneas tienen menor presencia.

"Mexicana no solamente está volando, está fortaleciendo la conectividad aérea del país y generando oportunidades económicas y turísticas en distintas regiones", señaló.

Al destacar el rendimiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco hubiera requerido costos de mantenimiento y operación excesivos, pues su objetivo era comercializar esta zona.

"El Aeropuerto de Texcoco nunca hubiera sido un buen aeropuerto. Hubiera requerido costos de mantenimiento y operación excesivos, porque es una zona que, como todos sabemos, tiene hundimientos. Entonces, ni en términos estructurales, ni en términos ambientales, ni en términos económicos hubiera sido una verdadera alternativa", dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 1 de abril, la Mandataria federal afirmó que el Aeropuerto de Texcoco buscaba comercializar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como un nuevo desarrollo inmobiliario y desarrollarlo de una manera muy irresponsable.

"Y además se cerraban empleos de mucha gente que trabaja hoy en el AICM, en el Benito Juárez, y negocios que están alrededor. Fue la mejor decisión llevar al AIFA, y el AIFA funciona muy bien. Hay algunos que no lo pueden creer y que no quieren creerlo, pero el AIFA funciona muy bien", aseguró la jefa del Ejecutivo.

Además, explicó que la aerolínea Mexicana de Aviación se reactivó para que los mexicanos puedan volar a precios accesibles y hacer un equilibrio en el mercado, pues su visión no es la ganancia, sino brindar servicios accesibles y llegar a aeropuertos que otras aerolíneas no consideran rentables.

"Las actuales líneas de aviación mexicanas o internacionales, que vuelan dentro del país o fuera del país, tienen precios muy altos, a los que un sector de la población no puede acceder. Entonces eso es algo muy importante. Lo segundo es que garantiza llegar a lugares donde no llegan las líneas aéreas comerciales", expresó.

Sheinbaum habla de sanción de EU que revocó 13 rutas al AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se está resolviendo la sanción por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) dictada en octubre del año pasado y que revocó 13 rutas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por presunto incumplimiento a un acuerdo de transporte aéreo.

"Ya se tenían contempladas el crecimiento de varias líneas o de varios vuelos a Estados Unidos. Estamos por resolverlo, porque va muy bien la resolución de ese tema. Pero aún así es un aeropuerto rentable, que tiene cada vez más pasajeros, que en carga también va muy bien", afirmó la mandataria federal.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 1 de abril, la Jefa del Ejecutivo aseguró que tanto el AIFA como la aerolínea Mexicana de Aviación tienen un potencial de crecimiento muy grande y su gobierno está orgulloso de quienes dirigen ambos proyectos, al destacar al general Isidoro Pastor Román, director general de dicho aeropuerto.

"Va muy bien el AIFA y, por supuesto, la Fuerza Aérea Mexicana forma los mejores productos", expresó Sheinbaum Pardo.

- EU revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas por supuesto incumplimiento

En octubre de 2025, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas hacia el vecino del norte, tras denunciar un supuesto incumplimiento por México del acuerdo de transporte aéreo de 2015, anunció el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy.

México "canceló y congeló ilegalmente los vuelos de una aerolínea estadounidense durante tres años sin consecuencias", indicó Duffy en una declaración al emitir la orden.

La orden suspendió todos los servicios combinados entre Estados Unidos y el AIFA y congeló cualquier ruta nueva o ampliada por parte de las aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) como los vuelos de Aeroméxico entre el AICM y San Juan (Puerto Rico), y de Volaris entre Ciudad Juárez y Newark, Nueva Jersey.

Los vuelos afectados incluyen las rutas de Aeroméxico entre el AIFA y Houston y McAllen, el servicio de Volaris entre México y Newark, y múltiples vuelos de Viva Aerobus desde el AIFA a varias de las principales ciudades de EU, entre ellas Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.