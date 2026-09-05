México impone cuota extra al aluminio chino

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Ciudad de México.- Por incurrir en prácticas desleales, conocido como dumping, la Secretaría de Economía impuso una cuota compensatoria a las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de China, de 1.58 dólares por kilogramo.

Esos productos se emplean en la construcción de estructuras ligeras como ventanas, puertas, muros cortina, cubiertas de pasarelas, cercas de jardín, placas de techo, pasamanos y barandillas.

En el "Diario Oficial de la Federación" (DOF), la dependencia explicó que el producto asiático entraba al mercado mexicano por debajo del precio de mercado, lo que significaba una distorsión que daña a la producción nacional.

Tras una investigación que inició el 5 de marzo del año pasado, la dependencia dijo que "los resultados del análisis de daño y causalidad indican que la rama de producción nacional enfrenta una condición de deterioro, ya que durante el periodo analizado perdió participación de mercado y debió disminuir sus precios y ventas al mercado interno, afectando su utilidad operativa, a fin de enfrentar las condiciones de discriminación de precios de las importaciones investigadas".

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La Secretaría explicó que el consumo nacional aparente en el mercado nacional de perfiles y barras de aluminio, es decir, la producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones, registró cambios producto de la entrada de producto asiático.

En el periodo investigado, comprendido del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, la producción nacional tuvo una caída de alrededor del 5%, en tanto que las exportaciones se contrajeron en alrededor de 9%, en tanto que las importaciones subieron 7%.

Las importaciones investigadas registraron un aumento significativo en términos absolutos y relativos durante el periodo analizado. Este incremento importante se realizó mediante prácticas de dumping y a precios considerablemente bajos, provocando un daño importante a la rama de producción nacional".

Agregó que "las importaciones investigadas registraron un crecimiento de 41.9% en el periodo analizado –del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024--. En términos relativos, las importaciones investigadas aumentaron su participación en las importaciones totales al pasar de 9.23% en ese periodo a 14.05% en el periodo investigado, es decir, del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.