logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México impone cuota extra al aluminio chino

El arancel de 1.58 dólares por kilogramo es resultado de investigaciones por dumping

Por El Universal

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
México impone cuota extra al aluminio chino
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Por incurrir en prácticas desleales, conocido como dumping, la Secretaría de Economía impuso una cuota compensatoria a las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de China, de 1.58 dólares por kilogramo.

      Esos productos se emplean en la construcción de estructuras ligeras como ventanas, puertas, muros cortina, cubiertas de pasarelas, cercas de jardín, placas de techo, pasamanos y barandillas.

      En el "Diario Oficial de la Federación" (DOF), la dependencia explicó que el producto asiático entraba al mercado mexicano por debajo del precio de mercado, lo que significaba una distorsión que daña a la producción nacional.

      Tras una investigación que inició el 5 de marzo del año pasado, la dependencia dijo que "los resultados del análisis de daño y causalidad indican que la rama de producción nacional enfrenta una condición de deterioro, ya que durante el periodo analizado perdió participación de mercado y debió disminuir sus precios y ventas al mercado interno, afectando su utilidad operativa, a fin de enfrentar las condiciones de discriminación de precios de las importaciones investigadas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Secretaría explicó que el consumo nacional aparente en el mercado nacional de perfiles y barras de aluminio, es decir, la producción nacional, más las importaciones, menos las exportaciones, registró cambios producto de la entrada de producto asiático.

      En el periodo investigado, comprendido del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, la producción nacional tuvo una caída de alrededor del 5%, en tanto que las exportaciones se contrajeron en alrededor de 9%, en tanto que las importaciones subieron 7%.

      Las importaciones investigadas registraron un aumento significativo en términos absolutos y relativos durante el periodo analizado. Este incremento importante se realizó mediante prácticas de dumping y a precios considerablemente bajos, provocando un daño importante a la rama de producción nacional".

      Agregó que "las importaciones investigadas registraron un crecimiento de 41.9% en el periodo analizado –del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024--. En términos relativos, las importaciones investigadas aumentaron su participación en las importaciones totales al pasar de 9.23% en ese periodo a 14.05% en el periodo investigado, es decir, del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Bolsa de México acumula una pérdida semanal del 0.94%
        Bolsa de México acumula una pérdida semanal del 0.94%

        Bolsa de México acumula una pérdida semanal del 0.94%

        SLP

        EFE

        El peso mexicano se fortaleció frente al dólar, mientras el mercado bursátil mostró predominio de pérdidas

        Volkswagen recortará otros 50 mil empleos
        Volkswagen recortará otros 50 mil empleos

        Volkswagen recortará otros 50 mil empleos

        SLP

        AP

        Economía informal, en niveles récord
        Economía informal, en niveles récord

        Economía informal, en niveles récord

        SLP

        El Universal

        Representó 25.2% del PIB de México, informó Inegi

        Coparmex rechaza ajustes fiscales
        Coparmex rechaza ajustes fiscales

        Coparmex rechaza ajustes fiscales

        SLP

        El Universal