Economía informal, en niveles récord

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Ciudad de México.- La economía informal marcha más rápido que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa (MEITEF) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este jueves.

La economía informal representó 25.2% del PIB de México y se trata de la mayor participación desde que hay información disponible, a partir de 2005.

Mientras que el PIB nacional se expandió 0.2% entre enero y marzo en comparación con el trimestre similar del año pasado, la economía informal creció 2% durante el mismo periodo.

Hidalgo es donde la economía informal prolifera con mayor velocidad, al incrementarse 8.4% al restar la inflación. Le siguieron el Estado de México, donde aumentó 6.2%, y Nuevo León, 5.7%.

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La economía informal es el conjunto de diversas actividades económicas, empresas y trabajadores que no están regulados o protegidos por el Estado, explica la Organización Internacional del Trabajo.

Este fenómeno abarca tanto a trabajadores autónomos en pequeñas empresas no registradas como a empleados asalariados en trabajos que no están protegidos por marcos legales.

Gana terreno

Analistas de Banamex destacaron que la economía informal repuntó en gran parte del país durante el primer trimestre, aunque mencionaron el caso de Campeche, que lleva cinco trimestres consecutivos a la baja.

Señalaron que los puestos remunerados en la economía informal llegaron a 16.4 millones y el Estado de México explicó 12.6% del total, con 2.1 millones.

La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer que la informalidad se expande principalmente en contextos de alto desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo precario.

"La situación se agrava en situaciones de conflicto y fragilidad, donde no hay otra alternativa que operar en la economía informal para asegurar el sustento", indica.

"Además de una alta incidencia de pobreza, las economías informales se caracterizan por graves déficits de trabajo decente. El empleo de baja calidad, la protección social inadecuada, la mala gobernanza y la baja productividad son obstáculos que enfrentan los trabajadores y las empresas atrapados en la informalidad", concluye el organismo.