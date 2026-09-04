Coparmex rechaza ajustes fiscales

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Ciudad de México.- Los cambios que discutirán en el Congreso de la Unión como una reforma fiscal y otra para regular la Inversión Extranjera Directa generarán más incertidumbre, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante el próximo comienzo del periodo ordinario de sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores, el sindicato patronal hizo un llamado a los legisladores para "privilegiar el análisis técnico, el diálogo con el sector productivo y la construcción de acuerdos que garanticen certeza jurídica".

"Todo cambio que se haga incidirá en la inversión, la innovación, la competitividad y el empleo formal, por lo que su impacto en las empresas, especialmente en las Mipymes [micro, pequeñas y medianas empresas], debe evaluarse con responsabilidad".

El organismo comercial, a cargo de Juan José Sierra Álvarez, consideró que los cambios que se lleven a cabo en el Paquete Económico y Miscelánea Fiscal 2027 "tendrán efectos transversales sobre las empresas, especialmente a través de las decisiones fiscales y presupuestarias".

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Por eso, la Coparmex rechaza cualquier reforma fiscal que incremente las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión.

Se debe dar prioridad a la competitividad, generación de empleo y ofrecer certeza a la inversión.

En torno a la propuesta para hacer cambios a la Ley de Inversión Extranjera, la Coparmex indicó que, si bien es importante salvaguardar la soberanía nacional, no se puede establecer "un esquema de control y discrecionalidad que podría llegar a comprometer la certeza jurídica y el clima de negocios en México".

"Condicionar las inversiones mayores a 49% en sectores estratégicos al escrutinio de instancias de seguridad, aplicar la negativa ficta ante el silencio administrativo e imponer sanciones desproporcionadas crearía trabas burocráticas, restaría competitividad y alejaría inversiones", alertó.