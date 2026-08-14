México perdió turismo aéreo

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Ciudad de México.- Los turistas que más dinero gastan en los destinos disminuyeron por quinto mes seguido, indican los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) que el Inegi dio a conocer este jueves.

Los aeropuertos del país recibieron a 1.8 millones de turistas extranjeros durante junio pasado, cuando se llevaron a cabo 12 de los 13 partidos del Mundial de Futbol que albergó México.

Se trata de una caída de 5.3% en comparación con el mismo mes del año pasado, la quinta consecutiva y la peor racha desde la pandemia de Covid-19.

Cada turista que llegó en avión gastó en promedio mil 284 dólares durante su desplazamiento y estancia en el país.

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En cambio, el turista que se internó vía terrestre desembolsó 373 dólares, mientras que el fronterizo gastó apenas 123 dólares.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que la actividad se mantiene en un contexto internacional marcado por factores como el encarecimiento de los vuelos y una menor dinámica del turismo aéreo.

El catedrático de la Escuela Superior de Turismo del Politécnico y de la Universidad de la Libertad, Pablo Álvarez Icaza Longoria, dijo que el fuerte crecimiento del gasto medio por vía aérea en tuvo que ver con el Mundial.

"Sin embargo, la caída de 5.3% en el volumen de turistas aéreos demuestra que fue falso que el Mundial iba a traer más turistas", comentó el catedrático.

Grupo Empresarial Estrategia (Gemes) indicó que diversas fuentes y cifras de la Unidad de Política Migratoria confirman que la celebración de algunos partidos del Mundial no arrojó los resultados esperados en llegada de turistas, que resultó ser una pequeña fracción de lo que fue anunciado.

"La llegada de turistas a México por vía aérea enfrenta una situación muy difícil, derivada de una combinación de factores negativos externos e internos. Entre los primeros está el incremento en el precio de los boletos de avión, como consecuencia del mayor precio de los combustibles; la suspensión de frecuencias y rutas aéreas que han provocado una caída en la oferta de asientos de avión; y la extraordinaria llegada de sargazo que ha restado atractivo a nuestras playas del Caribe", señaló Gemes.

En junio de 2026 ingresaron al país 8,189,014 viajeros internacionales: 2.1 % más que en el mismo mes de 2025.