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México solicita a EU descuento arancelario

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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México solicita a EU descuento arancelario
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      Ciudad de México.- México entregó al gobierno de Estados Unidos un estudio en el que pide un "descuento" sobre el arancel de 25% que se impone a exportaciones automotrices, dio a conocer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

      En entrevista al término del "Lanzamiento InnovaFest Querétaro", dijo que visita frecuentemente Washington D.C.

      Explicó que la solicitud se sustenta en que México compra más autopartes de Estados Unidos que de países asiáticos.

      Asimismo, dijo que entregó un estudio a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) que señala: "ustedes le cobran 15% a un vehículo que se hace en Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos, y a los que hacemos en México nos quieren cobrar 25%".

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      "Me la paso viajando a Washington, porque mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o, al menos, promover nuestros puntos de vista".

      Dijo que también plantearon el arancel de 50% al acero, debido a que EU tiene un superávit de este metal con México.

      "Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones en torno al T-MEC, no haya más imposición de aranceles".

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