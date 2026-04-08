Mundial aumentará ventas de productos de higiene personal

CIUDAD DE

, abril 8 (EL UNIVERSAL).- Los aficionados nacionales y extranjeros a la

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darán undel cuidado personal y del hogar, la cual espera un crecimiento extra dedurante las seis semanas del evento deportivo, previeron directivos de la(Canipec).Se estima que cada visitante al Mundial gastará, de ese monto al menos 500 pesos se destinarán a comprarpara protegerse del sol; desodorantes y artículos de cuidado personal, "porque a algunos turistas se les olvidará traerlo en su maleta o porque simplemente son productos que no quieren cargar ni documentar", dijo la directora general de esa Cámara,La estimación es que "exista unao especial delpor, como de cuidado personal, protección solar, cuidado oral, baño, ducha y desodorantes", además de rastrillos, expuso.El presidente ejecutivo de Canipec,, agregó que esperan un, no solamente en restaurantes, clubs sociales o bares, también se espera que vean partidos en las casas y ello incrementará la necesidad de comprarcomo desinfectantes, detergentes, limpiadores de superficies.Además de que habrá mayor demanda para, lugares de descanso, así como otros espacios donde se transmitirán los partidos, lo que requerirá deValor del mercadoEn conferencia de prensa Sánchez y Berzunza comentaron que en 2026 se espera se mantenga el crecimiento de alrededor de 5% en la, la cual tuvo unde pesos.Parala estimación es que aumente en 1.5%, a partir del valor con el que cerró el año pasado de 155 mil millones de pesos.Comentaron que a pesar de lala gente mantiene sude cuidado personal e higiene, aunque podría adquirir presentaciones más pequeñas y aumentar sus frecuencias de compra o hay migración aAunque, agregó que los productos que pudieran comprarse menos son los sueros,, tratamientos capilares, entre otros.Añadieron que las exportaciones en el 2025 sumaron los 3 mil 100 millones de dólares en productos de cuidado personal, contra importaciones por 2 mil 900 millones de dólares, lo que dejó unde dólares.En cuanto alas exportaciones sumaron 845 millones de dólares y las importaciones 320 millones de dólares, lo que deja unde 526 millones de dólares.Comentaron quees elmás grande del continente, después de