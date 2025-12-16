logo pulso
Peso mexicano sigue con una tendencia a la apreciación frente al dólar

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 09:50 a.m.
A
Peso mexicano sigue con una tendencia a la apreciación frente al dólar

La divisa mexicana amanece este martes 16 de diciembre, con una tendencia a la apreciación frente al dólar, alcanzado niveles récord este 2025, de acuerdo con Bloomberg.
En el mercado spot el tipo de cambio cotiza en 17.93 pesos mexicanos, su menor nivel del año. La moneda mexicana ha registrado una apreciación diaria de 0.28% y en lo que va del año se ha fortalecido 13.81%.
La mañana de este martes, el desempeño cambiario se da en paralelo con un retroceso de 0.27% del Índice Dólar que mide el valor de la moneda estadounidense frente a otras divisas.
El billete verde extiende sus pérdidas tras la publicación de los datos de desempleo en Estados Unidos. La creación de empleo en el país se mantuvo lento en el penúltimo mes del año, aumentando la tasa de desempleo.
Para este día, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en 17.99 pesos por dólar, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
En los principales bancos de México, el precio del dólar se cotiza en un promedio de 18.48. Este es el precio de venta en algunas de las instituciones bancarias:
Banamex: 18.48 por dólar
BBVA México: 18.50 por dólar
Banorte: 18.35 por dólar
Banco Azteca: 18.60 por dólar.

