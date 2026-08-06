Por amenazas, EU para compra de aguacate

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Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir de este miércoles 5 de agosto sus actividades quedaron suspendidas en Michoacán, medida que impacta a las exportaciones de aguacate de ese estado hacia la Unión Americana.

A través de un comunicado, la Embajada de EU en México dio a conocer que se determinó la suspensión temporal de actividades debido a "una amenaza contra los intereses estadounidenses".

Michoacán se mantiene en nivel cuatro de alerta de viaje, que significa "no viajar".

Tras el anuncio, los productores de aguacate señalaron que la suspensión afecta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), quienes son responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación.

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La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM) indicó que la coordinación de la USDA informó que, por el momento, se autorizó el procesamiento del aguacate que fue recibido el 4 de agosto y cuya recepción se realizó en presencia del oficial regulatorio de USDA.

Sin embargo, mencionó que "la fruta que se reciba o descargue durante el día de hoy -miércoles- podrá ser descargada, pero no procesada, operando bajo un esquema similar al aplicado los días domingo.

Asimismo, la organización destacó que entre el 5 y el 31 de enero de este año se exportaron 127,000 toneladas de aguacate a Estados Unidos, por encima de las 114.000 toneladas enviadas en el mismo periodo de 2025.

Michoacán es el mayor productor y exportador de aguacate hacia Estados Unidos. De hecho, es tal la importancia económica de esta actividad en la entidad que el sector genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en el estado, de acuerdo con el gobierno estatal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que "la administración estatal trabaja para garantizar las condiciones que permitan reanudar las inspecciones y dar continuidad a las exportaciones del aguacate michoacano".