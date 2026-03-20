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Presumen conectividad de Quintana Roo para el Mundial

En 2025 recibió más de 21 millones de turistas, dice la gobernadora

Por El Universal

Marzo 20, 2026 10:03 a.m.
A
Presumen conectividad de Quintana Roo para el Mundial

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, aseguró que en el estado el sargazo "ni está en todas playas ni todos los días".

Declaraciones sobre el sargazo en Quintana Roo

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 20 de marzo en la Ciudad Militar, Lezama llamó a visitar Quintana Roo y de cara al Mundial de la FIFA 2026 destacó la conectividad que tiene la entidad.

Turismo y conectividad en Quintana Roo

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Al asegurar que Quintana Roo vive un "momento de transformación profunda", Lezama indicó que el Aeropuerto Internacional de Cancún cuenta con conectividad directa a las 16 sedes de la Copa FIFA.

Entre otras acciones, mencionó que en 2025, el estado recibió más de 21 millones de turistas, 7.7 millones de cruceristas y movilizaciones en los cuatro aeropuertos internacionales, así como la apertura de 11 centros de hospedaje.

Lezama resaltó el proyecto Distrito Financiero Estratégico de Cancún para atraer mil 200 millones de dólares.

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