Profeco alerta por fallo en motocicletas Harley-Davidson

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 30 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió de un fallo en 498 motocicletas de la Harley-Davidson que incrementa las posibilidades de accidente, por lo que pidió a los usuarios llevarlas a revisión.

Consulta la causa del fallo y los modelos que lo presentan aquí:

Los propietarios de siete distintos modelos de motocicletas Harley-Davidson deberán llevar a revisión sus unidades porque se encontró un fallo en amortiguador trasero que podría ocasionar que el ajustador entre en contacto con el neumático, causando una repentina pérdida de presión en la llanta, lo que potencia el riesgo de accidente.

Profeco dio a conocer que son 498 unidades de los modelos FLHC año 2018, FLHCS año 2018, FLHCSANV año 2018, FLDE año 2018, FXLRS año 2020, FLHCSANV (120th Anniversary) año 2023 y FXLRST año 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Harley-Davidson inspeccionará y en caso necesario, corregirá el fallo, sin costo para las personas afectadas. La campaña para atender el desperfecto estará vigente hasta el 14 de julio de 2027.

Los distribuidores autorizados contactarán a los propietarios de los modelos defectuosos por medio de correo electrónico, y el proveedor informará de este llamado en su página oficial https://www.harleydavidson.com/mx/es/index.html, donde los y las interesadas podrán verificar si su VIN está ligado a algún llamado a revisión.

De acuerdo con información de la Procuraduría y Nissan, también se llamó a revisión a casi 22 mil vehículos de la firma japonesa en México modelo Magnite 2025.

De acuerdo con Profeco, 6 mil 877 unidades de la versión Magnite Advance "presentan un fallo al activar las luces altas ya que se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, provocando un sobrecalentamiento y al usarlos por periodos prolongados se derretiría el conector y los faros dejarían de funcionar".

Otros 15 mil 47 vehículos del mismo modelo y año, "la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo por una holgura incorrecta entre ellos, causando daños por abrasión en la superficie de la tubería, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad de frenado del auto, por lo que se encendería un mensaje de advertencia en el panel de instrumentos".