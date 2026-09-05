Registradas, 68% de líneas terminación 1

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Ciudad de México.- Al concluir el proceso de desconexión de las líneas de teléfono celular cuyo último dígito es "1", la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que la mayor parte de los usuarios registraron sus datos.

Al 3 de septiembre pasado, de un total de 13.9 millones de números telefónicos que terminan en "1", se registraron 9 millones 550 mil 278, o sea 68.71%, hay 1 millón 900 mil líneas que se desconectaron por no vincular su Clave Única de Registro de Población (CURP) y su credencial de elector.

Hay 4.4 millones de líneas de telefonía móvil que se desconectaron, de las cuales nada más se espera que se reconectan 1 millón 900 mil, las otras se perderán.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reiteró que "las personas que cuentan con una línea en terminación "1" y cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio una vez que realicen la vinculación".

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A pesar de que las líneas se suspendieron, los clientes de empresas de telefonía móvil pueden hacer llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana, a su compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y llevar a cabo el proceso de vinculación.

Acerca del monto global de líneas, cuyos dueños ya registraron sus datos, la CRT dijo que "al 3 de septiembre un total de 80 millones 900 mil líneas están vinculadas, lo que representan 67.4% del total de líneas que se espera que se vinculen en el país".

Recordó que el calendario oficial de vinculación es el siguiente:

Para el número "2", la fecha límite será el 15 de septiembre; para el "3", el 30 de septiembre; el "4", el 15 de octubre; el "5", el 31 de octubre"; el "6" el día 15 de noviembre; el "7", el 30 de noviembre; el "8", el 15 de diciembre; y el "9", el 31 de diciembre.