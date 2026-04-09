Saldo a favor del SAT 2026: ¿cuánto dinero puedes recibir?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- El proceso de rendición de cuentas ante el fisco en México entra en su etapa más relevante para los contribuyentes personas físicas. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las devoluciones de saldo a favor ascienden a más de 2 mil millones de pesos en lo que va del ciclo 2026.

Acciones de la autoridad

Este recurso financiero representa el excedente que resulta cuando, al realizar el cálculo de los impuestos anuales, se determina que el contribuyente pagó más de lo que legalmente le correspondía, generalmente debido a retenciones en exceso o a la aplicación de gastos deducibles.

Según explica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), no existe un límite fijo o estandarizado sobre cuánto dinero puede recibir una persona, ya que el monto es proporcional a los ingresos percibidos y al volumen de deducciones presentadas.

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¿Cómo ocurrió el proceso de devolución?

Sin embargo, para que el depósito se realice de manera automática, el saldo a favor declarado no debe superar los 150 mil pesos. De acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), en caso de exceder esta cifra o de presentar inconsistencias en la base de datos, el usuario debe realizar un trámite manual a través del Formato Electrónico de Devoluciones (FED).

La cantidad de dinero que el SAT devuelve a los ciudadanos está directamente vinculada a las deducciones personales permitidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los sistemas fiscales que permiten deducciones en áreas como salud y educación fomentan la formalidad y el cumplimiento voluntario. En México, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, intereses reales de créditos hipotecarios y colegiaturas son los conceptos que mayor impacto tienen en la generación de un saldo a favor.

Es importante señalar que la autoridad tributaria realiza un cruce de información mediante el uso de la factura electrónica (CFDI).

Según el portal especializado en finanzas Bloomberg Tax (International), la precisión en el timbrado de nómina y la correcta emisión de comprobantes fiscales con el uso de suelo adecuado son determinantes para evitar rechazos en las solicitudes.

De acuerdo con las disposiciones del SAT, si el contribuyente presenta su declaración dentro del periodo establecido (abril), la devolución suele verse reflejada en un periodo de tres a diez días hábiles, siempre que la cuenta CLABE proporcionada sea válida y esté a nombre del titular.

Para acceder a estos recursos, los contribuyentes deben contar con su firma electrónica (e.firma) vigente o su contraseña del portal. De acuerdo con la firma internacional de consultoría Deloitte (Global Tax Research), la automatización del sistema del SAT permite que la mayoría de las devoluciones se procesen sin intervención humana, basándose en algoritmos de validación de datos. No obstante, la autoridad se reserva un plazo de hasta 40 días hábiles para resolver solicitudes que presenten dudas sobre la procedencia del saldo.

"Las devoluciones de saldo a favor ascienden a más de 2 mil millones de pesos", reitera el comunicado oficial del SAT, subrayando la importancia de que los ciudadanos revisen sus estados de cuenta y verifiquen que sus patrones hayan reportado correctamente las retenciones.

Según la Federación Internacional de Contadores (IFAC), el aprovechamiento de estos beneficios fiscales es un derecho del contribuyente que ayuda a inyectar liquidez de manera directa a la economía familiar tras el cierre del año fiscal, siempre y cuando se cumpla con la integridad de los registros contables.