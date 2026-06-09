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Se prevé venta récord de autos

Débil crecimiento de la economía no tendrá impacto en la comercialización: AMDA

Por El Universal

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Se prevé venta récord de autos
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      Ciudad de México.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pronostica que este año la venta de autos nuevos alcanzará un récord con la comercialización de un millón 677 mil 337 unidades, un alza de 3% respecto a 2025.

      Este incremento equivale a la comercialización de 50 mil 919 vehículos más que el año pasado.

      En conferencia de prensa, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, explicó que las ventas de autos presentan una "asintonía" respecto al crecimiento de la economía, la cual tuvo un retroceso en el primer trimestre y cuya perspectiva para 2026 es de un avance de 1%.

      "La venta de vehículos ligeros en nuestro país crece arriba de 5% en los primeros cinco meses del año y, conforme a nuestro modelo econométrico, estamos viendo un récord de venta en 2026.

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      "Lo que ha estado moviendo al mercado automotriz es que los consumidores están reconociendo la oportunidad de los bajos precios, la hipercompetencia. La disponibilidad de crédito sigue a buen ritmo, se está teniendo no sólo una fuerte competencia entre los bancos y financieras, sino que los plazos que se están ofertando permiten adecuar la capacidad de pago de los consumidores y aprovechar los descuentos en los precios de los vehículos", explicó.

      De acuerdo con Rosales, los plazos elegidos para pagar un crédito automotriz han aumentado en los periodos de 72 y 60 meses.

      Por lo tanto, AMDA confía en que el buen desempeño en ventas siga a lo largo del año, a menos de que haya un evento relevante que altere la marcha de la economía, lo que no se vislumbra hasta ahora.

      Por separado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó ayer que la producción automotriz cayó 3.7% en mayo, cuando se fabricaron 342 mil 926 unidades.

      Las exportaciones de vehículos aumentaron 1.7% en mayo, con el envío de 306 mil 288 unidades al extranjero, siendo el tercer mejor mayo de toda la serie histórica.

      Y pese a un retroceso de 3.2% en las exportaciones a Estados Unidos, las destinadas a Canadá crecieron 29%; a Alemania, 32.7%; a Brasil, 182%, entre otras.

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