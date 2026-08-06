Sin hipoteca, 20 millones de formales

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Ciudad de México.- El mayor precio de las viviendas, combinado con los bajos ingresos laborales y la poca cultura financiera, han llevado a que nueve de cada 10 personas con trabajo formal y que cotizan al IMSS carezcan de un crédito para adquirir una casa o departamento.

Registros del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) indican que 20 millones de empleados no tienen hipoteca, de un total de 23 millones al cierre de marzo. La cifra de 23 millones excluye a quienes cotizan en el ISSSTE y tienen acceso al Fovissste, así como a personas que trabajan por su cuenta y no están afiliadas al IMSS.

Más allá de la brecha entre el precio de los inmuebles e ingresos, los trabajadores formales no tienen cultura financiera, ya que, de acuerdo con el reporte del Infonavit, 4 millones desconocen cómo funciona el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y que va alineado con el ahorro en su Subcuenta de Vivienda del instituto, explicó la directora de Estrategia de Datos en Monopolio, Marisol Becerra.

"La vivienda ha subido 8.7% anual y los sueldos formales, 7%. La realidad es que llevamos un periodo prolongado en el que sube más el valor de la vivienda que los ingresos y si le sumamos inflación, el costo de vida cada vez es más caro", agregó Becerra.

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