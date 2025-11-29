logo pulso
Suspende México entrada de carne de cerdo de España por virus porcino

Senasica suspende la importación de productos tras detectarse brote de peste porcina en jabalíes silvestres

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 12:24 p.m.
A
Suspende México entrada de carne de cerdo de España por virus porcino

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México anunció la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana detectado en el municipio de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

La medida aplica tanto para la importación comercial como para los productos que portan las personas turistas, residentes y personas mexicanas al ingresar a territorio nacional.

Se trata del primer caso de peste porcina detectado en aquella nación desde 1994, por lo que México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), suspendió la importación de productos de cerdo españoles.

Lo anterior en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote detectado en dos jabalíes silvestres que dieron positivo al virus de la peste porcina africana, según informó la Secretaría de Agricultura a través de un comunicado.




La suspensión de importaciones busca evitar riesgos zoosanitarios a la producción porcícola nacional, por lo que "no podrán ingresar carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas".

