logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Volaris y Viva alertan de afectaciones

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Volaris y Viva alertan de afectaciones

Ciudad de México.- Los pasajeros de Volaris y VivaAerobus serán susceptibles a retrasos, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos en las próximas horas.

Volaris, la aerolínea con más usuarios en el país, alertó a sus clientes que va a cancelar vuelos y a tener retrasos, mientras que Airbus notificó que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a escala global. 

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo la actualización.

“La mayoría de las actualizaciones dek software se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó la aerolínea Volaris, que lidera Enrique Beltranena.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En tanto, VivaAerobus, que dirige Juan Carlos Zuazua, informó que, a partir de la misma actualización de software, la empresa tendrá afectaciones en su operación.

“Viva informa a todos sus pasajeros que ha recibido una notificación oficial (AOT Alert Operators Transmission) del fabricante Airbus sobre la necesidad de realizar una actualización de software en las aeronaves de la familia A320 y que responden a motivos estrictos de seguridad”, indicó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FinCEN incluye a remesas en alertas
FinCEN incluye a remesas en alertas

FinCEN incluye a remesas en alertas

SLP

El Universal

Empresas deben informar de las transacciones realizadas con montos desde 2 mil dólares

Con menos presupuesto, SE renegociará el T-MEC
Con menos presupuesto, SE renegociará el T-MEC

Con menos presupuesto, SE renegociará el T-MEC

SLP

El Universal

Se revisará el tratado con un tercio de los recursos de 2017

Volaris y Viva alertan de afectaciones
Volaris y Viva alertan de afectaciones

Volaris y Viva alertan de afectaciones

SLP

El Universal

Compradores aprovechan Black Friday
Compradores aprovechan Black Friday

Compradores aprovechan Black Friday

SLP

AP