Volaris y Viva alertan de afectaciones

Ciudad de México.- Los pasajeros de Volaris y VivaAerobus serán susceptibles a retrasos, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos en las próximas horas.

Volaris, la aerolínea con más usuarios en el país, alertó a sus clientes que va a cancelar vuelos y a tener retrasos, mientras que Airbus notificó que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a escala global.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo la actualización.

“La mayoría de las actualizaciones dek software se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó la aerolínea Volaris, que lidera Enrique Beltranena.

En tanto, VivaAerobus, que dirige Juan Carlos Zuazua, informó que, a partir de la misma actualización de software, la empresa tendrá afectaciones en su operación.

“Viva informa a todos sus pasajeros que ha recibido una notificación oficial (AOT Alert Operators Transmission) del fabricante Airbus sobre la necesidad de realizar una actualización de software en las aeronaves de la familia A320 y que responden a motivos estrictos de seguridad”, indicó.