Con menos presupuesto, SE renegociará el T-MEC

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía (SE) revisará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con un tercio del presupuesto asignado en 2017, cuando fue la renegociación del otrora Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La dependencia, que encabeza Marcelo Ebrard, posee dos de las cuatro subsecretarías que tenía hace ocho años debido a que durante el sexenio pasado desaparecieron las de Competitividad y Normatividad, y de Minería.

Antes también contaba con una oficina en Ottawa, Canadá, donde laboraban siete personas, la cual cerró en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de la austeridad republicana, y ahora sólo queda una en Washington DC, Estados Unidos, la cual reabrió con Ernesto Acevedo y dos funcionarios más, tras estar integrada por siete personas.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la SE tiene un presupuesto aprobado de 3 mil 535 millones de pesos para 2026, cuando empezará la revisión formal del T-MEC. Esta cifra es un tercio de los 10 mil 249 millones de pesos que tuvo en el año 2017 para la renegociación del entonces TLCAN.

Fuentes del sector privado que pidieron el anonimato aseguraron que “durante el gobierno de López Obrador se fue aproximadamente la mitad de los negociadores que trabajaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto”.

Con la plantilla reducida, destacaron que la SE tendrá que llevar a cabo la revisión del T-MEC, profundizar los acuerdos existentes con Brasil y Argentina, concluir negociaciones con Reino Unido y Corea, entre otros.