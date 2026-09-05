Trudeau advierte sobre el T-MEC

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Ciudad de México.- El ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aconsejó a México actuar en unidad y "no caer en la trampa" frente a las presiones de Washington en el marco de la revisión del Tratado con EU y Canadá (T-MEC), que rige los intercambios económicos de las tres naciones norteamericanas.

El pronunciamiento de Trudeau ocurrió este viernes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde participó como ponente en el encuentro anual ´México Siglo XXI´ de la Fundación Telmex Telcel, del magnate mexicano Carlos Slim.

Al ser preguntado durante su intervención sobre cómo enfrentar a un "abusador" en la mesa de negociación internacional, el ex primer ministro señaló que en su trayectoria aprendió la importancia de "desescalar, mantener la calma y no caer en la trampa ni en provocaciones" frente a posturas o exigencias unilaterales.

Trudeau recordó las presiones sobre el acuerdo en 2018 y "Canadá simplemente se fue del trato" para no ceder ante imposiciones del vecino país.

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"Salir del trato, aunque pudiera doler, fue muy importante, eso hicimos y seis meses después llegamos a un acuerdo mucho mejor", enfatizó el líder canadiense al asegurar que "eso es lo que el Gobierno de Canadá está haciendo ahora mismo" en las negociaciones comerciales.

El político recordó también que durante las complejas negociaciones que dieron origen al pacto trilateral en 2018, Ottawa y Ciudad de México trabajaron de manera sumamente cercana para evitar que presiones externas fragmentaran al bloque y para garantizar un esquema equitativo para toda la región.

Trudeau destacó la histórica cooperación bilateral al asegurar que los Gobiernos canadienses y mexicanos "siempre trabajan juntos y de manera muy positiva" para blindar el dinamismo económico de Norteamérica frente al proteccionismo.