María Rojo recibe homenaje en teatro de Tlatelolco

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Han pasado 58 años y María Rojo aún no sabe cómo logró salir con vida de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968.

"Estuve en la tercera fila con Margarita Isabel, frente al edificio Chihuahua y ahora hay mucha gente que por una u otra cosa ya no está, pero yo sigo. La vida pudo haber sido y fue afortunadamente esto, soy una verdadera bendición", dice la actriz.

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La declaración no es gratuita, porque se dio minutos después de pisar nuevamente Tlatelolco para un homenaje en el teatro que lleva su nombre.María cumple 83 años hoy, que también es el Día del Cine Mexicano, y se siente feliz.Vio en pantalla grande el filme "María de mi corazón" y el corto "Idilio" y estaba feliz por haber visto a amigos ya desaparecidos como Héctor Bonilla y Ana Ofelia Murguía, bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo, con quienes dice hablar a diario para preguntarles qué harían en su lugar.Pero el cumpleaños de hoy fue distinto, justo por ser en Tlatelolco, el lugar donde se desarrolla el filme "Rojo amanecer", uno de los más emblemáticos de su carrera.Y por ser Cinema Tepito, una organización de barrio que le entregó la estatuilla El Changarro del Barrio, el que ideó la iniciativa,"He pasado homenajes buenos, algunos de verdad que son como muy emotivos, pero este de que haya sido en un teatro que ustedes decidieron se llamara María Rojo por Rojo Amanecer es bonito."(La zona) La recuerdo por el 68, por el edificio Chihuahua y claro soy una mujer mexicana tan común y de agradecer de verdad", indica.Luego de recibir el reconocimiento llegó un mariachi a entonar "Las mañanitas" y llevaron un pastel que fue repartido entre los asistentes.María ahora espera el estreno en octubre de la obra "Agosto" bajo la dirección de Diego del Río.Y el ciclo en su honor continuará en Tlatelolco por cinco fines de semana más, con entrada gratuita.