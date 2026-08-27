Alabama Shakes regresa con nuevo álbum tras reunión en cervecería artesanal

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Alabama Shakes regresa con el primer álbum de la banda en 11 años y resulta que la cerveza artesanal desempeñó un papel importante en el reencuentro. No por beberla, exactamente.

La cantante y guitarrista Brittany Howard estaba relajándose después de su segundo álbum en solitario, "What Now" de 2024, cuando Bo Hicks, cofundador de Druid City Brewing Company en Tuscaloosa, Alabama, se puso en contacto con ella.

Él le preguntó si podría ir a tocar, ayudando de paso a las finanzas de la cervecería y a una despensa de alimentos local. Claro, respondió Howard. Al fin y al cabo, Hicks había acogido a los integrantes de la banda y les había dado de comer mucho antes de las victorias en los Grammy.

Howard se comunicó con sus compañeros de Shakes, el guitarrista Heath Fogg y el bajista Zac Cockrel, para ver si querían reunirse y ensayar algunas canciones. Por supuesto que sí.

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"Así que eso fue lo que hicimos, y se sintió bastante bien", comenta Howard. "Luego pensamos: 'Bueno, ¿deberíamos hacer esto otra vez? ¿Deberíamos hacer más? Esto estuvo bien'. Y a partir de ahí se fue haciendo cada vez más grande".

Ese impulso culmina este mes, cuando los Shakes presentan "I Must Be Dreaming", un álbum de 11 temas que ninguno de los integrantes pretendía hacer al principio, pero que se sintió correcto: una mezcla de canciones de amor y observaciones sociales mordaces.

"Sí abordé esto de otra manera, y descubrí que tenía cosas sorprendentemente interesantes que decir: cosas dentro de mí que no sabía que estaban realmente ahí", señala Howard.

"Ver cómo estas canciones se transformaban en un álbum completo fue sencillamente extraordinario. Quiero decir, todo lo que rodea a este grupo, para mí, se siente un poco milagroso", añade. "Estoy muy emocionada de compartir nuestro trabajo con todo el mundo".

'I Feel Hope Coming' es una canción política sin tapujos

Uno de los puntos destacados es el tema "I Feel Hope Coming", una canción política sin tapujos con un dejo de Curtis Mayfield. "I don't want your martial law / I want clean air" (No quiero tu ley marcial / Quiero aire limpio), canta Howard, antes de llegar a un pensamiento feliz: "I feel love coming / I feel hope coming" (Siento que viene el amor / Siento que viene la esperanza).

"Estoy mirando el mundo a mi alrededor, y creo que todos sentimos que todo es caótico y va acelerado, pero siento que la resistencia está encontrando alegría, sigue encontrando paz y sigue encontrando un centro", explica.

"Sí me siento esperanzada, porque la gente está despertando al mundo que la rodea. Y a las mentiras que les han dicho para mantener a la gente formada, haciendo lo que los poderes quieren que hagan. Y ahora todo está cambiando".

Otras canciones incluyen la juguetona canción de amor "Garden", que se nutre del amor de Howard por el mundo natural. "If you don't water your garden I will ... If you don't show her you love her, I will" (Si no riegas tu jardín, yo lo haré ... Si no le demuestras que la amas, yo lo haré), le canta a una rival.

"Cuando pienso en el amor, es un poco como un jardín", afirma Howard. "Tienes que trabajar en ello, y no lo empieces si no vas a cuidarlo. Para mí, son casi lo mismo. Así que solo quería plantear una canción de amor que fuera un poco traviesa".

Justin Eshak, copresidente y director general de Island Records, dice que Howard y los Shakes están ampliando los límites sonoros en un momento en que buena parte del resto del mundo de la música está mirando hacia atrás.

"No aparecen personas como Brittany Howard muy a menudo", sostiene. "Obviamente dirigimos un negocio, pero te lanzas a la oportunidad de trabajar con Brittany Howard, no solo porque, en cierto modo, alimenta el alma".

Un reencuentro que se gestó durante más de una década

Alabama Shakes no se separó exactamente. Más bien se disolvió en silencio. Tras su debut de 2012, "Boys & Girls", y el álbum posterior de 2015, "Sound & Color", el trío simplemente se detuvo.

"Era momento de tomarnos un descanso", dice Howard. "Fue muy importante para todos nosotros proteger a la banda y la música que nos encanta hacer juntos. Creo que era momento de dejarlo estar por un segundo. No todo tiene que ser una carrera hacia la cima. No todo tiene que ser un gran balde que llenas de dinero. A veces simplemente te importa lo que haces y eso es suficiente".

En el ínterin, el baterista Steve Johnson, a quien se le desestimó en 2021 un cargo de abuso infantil, se fue. Howard publicó dos álbumes en solitario y Fogg sacó el suyo, bajo el nombre Sun on Shade.

Cuando se reunieron por lo de la cervecería, la idea era escribir algunas canciones nuevas y salir de gira. Pero Cockrell tenía un montón de maquetas y resultó que tenían ocho canciones en total, así que un álbum estaba al alcance.

"He descubierto que todos hemos crecido y somos personas mucho más amables, más sensibles, lo cual ha sido una sorpresa maravillosa", manifiesta. "Se siente nuevo, se siente fresco otra vez".

La banda está actualmente en una gira por Norteamérica que la llevará de Tanglewood a Radio City Music Hall, del Santa Barbara Bowl al Ohana Festival.

La canción favorita de Howard en el álbum es "Tea Time", una pieza hipnótica de combustión lenta construida sobre una contundente línea de bajo de Cockrell y una melodía del tecladista Paul Horton, en la que Howard canta: "I'm building a kingdom / In my soul / Where the fires first burned / Let flowers grow" (Estoy construyendo un reino / En mi alma / Donde primero ardieron los fuegos / Deja que crezcan las flores).

"Tenía algo que era a la vez antiguo y desconocido, pero superfamiliar. La escuché y me recordó al feudalismo, a la servidumbre, y supe exactamente qué hacer con eso. Así que imaginé todas estas escenas medievales y, de algún modo, me imaginé a mí ahora viviendo en esa época", relata.

"Todo el mundo quiere seguridad y creo que, al final del día, todo el mundo quiere acostarse en paz y soñar un día mejor para sus seres queridos. Solo quería cantar sobre las posibilidades de que quizá pudiéramos encontrar una manera de lograrlo".