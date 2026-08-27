Exesposa de Pablo Lyle habla sobre sus hijos y ausencia paterna
La exesposa de Lyle revela que la separación se planeó antes de la condena por homicidio involuntario.
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Ana Araujo afirma que los hijos que tuvo con Pablo Lyle, Arantza y Mauro, de 16 y 12 años, respectivamente, ya se han acostumbrado a vivir con la ausencia de su padre pues, pese a que, hay momentos clave donde lo echan de menos, siguen haciendo sus vidas, conscientes de la realidad que rodea a la familia.
La exesposa del actor mexicano fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, por el programa "Hoy", no queda muy claro si, el encuentro, tuvo lugar antes de que se diera a conocer públicamente la fecha en que Lyle saldrá de prisión, pues Araujo no fue cuestionada acerca de ese tema.
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En cambio, el matutino le preguntó sobre sus hijos, Arantza y Mauro, y cómo es que sobrellevan la ausencia de su padre, quien enfrenta una sentencia, en la prisión Turner Guilford Knight, desde 2023 y que, antes de que fuera condenado, permaneció en arresto domiciliario alrededor de tres años, desde 2019.
Al responder, Araujo señaló que, después de casi ocho años de que los acontecimientos, que llevaron a Lyle a ser juzgado por la ley, tuviera lugar, sus hijos se han acostumbrado a no ver a su padre; para ellos -afirmó- ya es una situación normal, la cual forma parte de su cotidianidad.
"Crecieron con eso, o sea, imagínate que mis hijos tienen casi ocho años con esta situación de vida, por así decirlo, se les hace ya algo normal, común".
Y aunque reconoció que, hay días en que los menores extrañan más al actor, siguen mantienen contacto con él.
"Hay días donde lo extrañan y todo eso, normal, tiene comunicación con él, o sea, a ver... uno se acostumbra a todo, menos a no comer", precisó.
Araujo y Lyle se divorciaron en 2023, mismo año en que él entró a prisión, sin embargo, la madre de sus hijos ha revelado, en más de una ocasión que, en el 2019, cuando el actor fue acusado de homicidio involuntario (delito por el que sería sentenciado), ya tenían planes de separarse, por petición de ella pero que, en ese momento, prefirió esperar para apoyar a Pablo y solidarizarse con él, mientras atravesaba el proceso legal.
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