"Enchúlame la Colonia" evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC
Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La ejecución del programa de rehabilitación "Enchúlame la Colonia", ha permitido evidenciar las omisiones del ayuntamiento capitalino, principalmente en la atención de baches, aseguró Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).
Los hoyancos y desperfectos en las calles, son algunos de los principales problemas que padecieron los habitantes de 18 años y más la capital y Soledad de Graciano Sánchez en el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.
El directivo estatal refirió que además de realizar trabajos de bacheo, las cuadrillas intervienen áreas verdes y de juegos, señalética, nomenclatura y luminarias, y en el caso del gabinete de seguridad, gestiona mayor presencia policial.
"Lo que más manejamos es el tema de bacheo, boyas, señalética, pintura y toda la limpieza de áreas verdes. Todas las colonias tienen diferentes necesidades", describió.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos de diferentes dimensiones en la superficie de tránsito vehicular, debido a la desatención del gobierno municipal.
"Es un programa que está ayudando mucho a todas las colonias de la capital. Llevamos más de 100 colonias y vamos por otras 100, y que el gobierno municipal no había atendido", evidenció.
Bacheo urgente en la Zona Industrial
Trabajadores municipales realizaron cortes de pavimento y retiraron agua acumulada en Eje 128 y Eje 132
no te pierdas estas noticias
"Enchúlame la Colonia" evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC
Rubén Pacheco
Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos
Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo
Pulso Online
El dictamen plantea incorporar al menos a ocho personas dentro del espectro o representantes de organizaciones civiles; los cargos no serían remunerados
82% de municipios, sin comités ciudadanos anticorrupción
Rubén Pacheco
Ante la apatía de la sociedad civil se determinó ampliar los plazos de la convocatoria pública