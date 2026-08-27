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"Enchúlame la Colonia" evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos

Por Rubén Pacheco

Agosto 27, 2026 03:06 p.m.
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Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC
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      La ejecución del programa de rehabilitación "Enchúlame la Colonia", ha permitido evidenciar las omisiones del ayuntamiento capitalino, principalmente en la atención de baches, aseguró Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

      Los hoyancos y desperfectos en las calles, son algunos de los principales problemas que padecieron los habitantes de 18 años y más la capital y Soledad de Graciano Sánchez en el segundo trimestre del 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

      El directivo estatal refirió que además de realizar trabajos de bacheo, las cuadrillas intervienen áreas verdes y de juegos, señalética, nomenclatura y luminarias, y en el caso del gabinete de seguridad, gestiona mayor presencia policial.

      "Lo que más manejamos es el tema de bacheo, boyas, señalética, pintura y toda la limpieza de áreas verdes. Todas las colonias tienen diferentes necesidades", describió.

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      Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos de diferentes dimensiones en la superficie de tránsito vehicular, debido a la desatención del gobierno municipal.

      "Es un programa que está ayudando mucho a todas las colonias de la capital. Llevamos más de 100 colonias y vamos por otras 100, y que el gobierno municipal no había atendido", evidenció.

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