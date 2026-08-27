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Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

El dictamen plantea incorporar al menos a ocho personas dentro del espectro o representantes de organizaciones civiles; los cargos no serían remunerados

Por Pulso Online

Agosto 27, 2026 02:49 p.m.
A
Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

Un dictamen para crear un Consejo Consultivo Auxiliar en materia de autismo será enviado al Pleno del Congreso del Estado, después de recibir el aval de la Comisión de Derechos Humanos. La reforma todavía no ha sido aprobada definitivamente ni se encuentra vigente.

La propuesta modifica diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí.

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la comisión legislativa, informó que la iniciativa fue promovida por el ciudadano Javier López Rodríguez.

Según el dictamen, el Consejo estaría integrado por al menos ocho representantes de organizaciones civiles o personas con la condición del espectro autista. La selección correspondería a la Coordinación prevista en la ley, mediante una convocatoria abierta.

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Los integrantes elegirían por mayoría de votos a quien ocupe la presidencia. El cargo sería rotativo y tendría una duración de un año. También designarían, entre sus miembros, a una persona como responsable de la Secretaría de Actas.

La participación en el Consejo no sería remunerada. No obstante, quienes se trasladen desde municipios del interior del estado podrían recibir viáticos para cubrir gastos de transporte y estancia.

De acuerdo con la propuesta, el organismo tendría funciones de asesoría y podría participar en el diseño e implementación de políticas públicas, obras y acciones relacionadas con las personas dentro del espectro autista.

También estaría facultado para proponer foros, encuentros, conferencias, estudios e investigaciones sobre autismo y los avances científicos y tecnológicos vinculados con esta condición.

El comunicado del Congreso indica que las sesiones ordinarias serían trimestrales, pero únicamente menciona enero, junio y diciembre. No explica la diferencia entre la periodicidad señalada y los tres meses incluidos.

Las reuniones serían convocadas por la presidencia del Consejo y contarían con la participación del presidente y del secretario técnico de la Coordinación. También podrían realizarse sesiones extraordinarias cuando los asuntos lo requieran.

El dictamen deberá ser discutido y votado por el Pleno antes de que la reforma pueda entrar en vigor.

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