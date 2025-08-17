Taller de pintura rupestre, hoy

Llega el taller de pintura rupestre al Museo Francisco Cossío hoy 17 de agosto a las 11:00 horas. La actividad, dirigida por Arqueo+ A.C y guiada por el arqueólogo César Iracheta, está pensada para familias interesadas en conocer y recrear esta expresión cultural milenaria a través de una experiencia práctica.

El taller propone a las y los participantes realizar el proceso de creación del arte rupestre, desde la preparación de pigmentos naturales hasta la plasmación de formas y símbolos en una superficie que simula una pared de roca. La experiencia incluye un ritual simbólico y el uso de recursos sensoriales, como música y aromas, que buscan acercar al público a la manera en que pudieron desarrollarse estas prácticas en comunidades antiguas.

La pintura rupestre, también llamada pictografía, consiste en representaciones elaboradas sobre roca con pigmentos minerales aplicados con dedos, manos o herramientas rudimentarias como brochas, plumas o pequeñas ramas. Estas manifestaciones tienen un fuerte carácter ritual y simbólico, pues reflejan cómo las sociedades pasadas interpretaban su entorno y expresaban sus creencias.

En México, las pinturas rupestres forman parte del patrimonio arqueológico y están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos desde 1972. Su valor radica en que ofrecen testimonios únicos e irrepetibles sobre las formas de vida y cosmovisiones de grupos humanos que habitaron el territorio miles de años atrás.

La actividad en el Cossío acerca este conocimiento al presente mediante un ejercicio lúdico y educativo. Al reproducir los procesos de creación de las pinturas rupestres, las familias no solo aprenden sobre una de las manifestaciones culturales más antiguas de la humanidad, sino que también reflexionan sobre la importancia de preservar y respetar este legado.