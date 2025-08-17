Las inundaciones dejan más de 220 muertos en Pakistán

Buner, Pakistán.- Las anegaciones dejaron al menos 220 muertos en un distrito del noroeste de Pakistán, informaron las autoridades el sábado, al tiempo que los rescatistas recuperaron otros 63 cadáveres durante la noche en viviendas arrasadas por inundaciones repentinas y deslaves, con pronósticos de más lluvias en los próximos días.

Un testigo presencial, que escapó de las inundaciones en Buner, dijo que vio cómo las aguas arrastraban cientos de rocas y “toneladas de piedras”.

Cientos de rescatistas seguían buscando sobrevivientes en Buner, uno de los varios distritos afectados en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde las lluvias torrenciales y los aguaceros provocaron inundaciones masivas el viernes, señaló Mohammad Suhail, portavoz de los servicios de emergencia. Docenas de viviendas quedaron arrasadas.

Los equipos de emergencias tratan de recuperar cuerpos en las aldeas más afectadas de Pir Baba y Malik Pura, de donde eran la mayoría de los fallecidos, explicó Kashif Qayyum, subcomisario de Buner.

El agente de la policía local Imtiaz Khan, quien escapó por poco de la crecida, dijo que el agua, que llevaba cientos de rocas, golpeó y arrasó con viviendas en cuestión de minutos.

“Un arroyo cerca de la aldea de Pir Baba, en Buner, se desbordó sin previo aviso. Al principio, pensamos que era una inundación repentina normal, pero cuando toneladas de rocas vinieron con el agua, entre 60 y 70 casas quedaron arrasadas en cuestión de minutos”, contó Khan a The Associated Press. Muchos cuerpos quedaron mutilados, añadió.

“Nuestra comisaría de policía también fue arrasada y si no hubiéramos subido a un terreno más elevado, no habríamos sobrevivido”, apuntó.

El Departamento Meteorológico de Pakistán pronosticó lluvias torrenciales en los próximos días y advirtió que la actividad del monzón probablemente se intensificaría a partir del domingo, incluso en el norte y noroeste.