‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

En ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, la cantante se convierte en Ofelia, personaje del ‘Hamlet’ de William Shakespeare, recreando en la portada la trágica escena de su muerte, dedicándole uno de los temas y profundizando en su enigmático vínculo creativo con el dramaturgo inglés.

La referencia no es casual, puesto que la primera canción de este duodécimo disco se titula, precisamente, ‘The Fate of Ophelia’ (‘El destino de Ofelia’), según desveló esta semana la propia Swift en el pódcast ‘New Heights’, presentado por su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce y su hermano, Jason Kelce.

“¿Quieres que hablemos sobre ‘Hamlet’? (...) Quizás él (Travis) no lo haya leído, pero se lo he explicado, así que sabe lo que ocurre”, comentó la cantante en el programa, dejando entrever su preferencia por las obras de Shakespeare.

En la obra de 1603, Ofelia, enamorada de Hamlet, enloquece con la muerte de su padre y, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo y tarareando melodías hasta su último aliento.

