logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

Por EFE

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

En ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift, la cantante se convierte en Ofelia, personaje del ‘Hamlet’ de William Shakespeare, recreando en la portada la trágica escena de su muerte, dedicándole uno de los temas y profundizando en su enigmático vínculo creativo con el dramaturgo inglés.

La referencia no es casual, puesto que la primera canción de este duodécimo disco se titula, precisamente, ‘The Fate of Ophelia’ (‘El destino de Ofelia’), según desveló esta semana la propia Swift en el pódcast ‘New Heights’, presentado por su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce y su hermano, Jason Kelce.

“¿Quieres que hablemos sobre ‘Hamlet’? (...) Quizás él (Travis) no lo haya leído, pero se lo he explicado, así que sabe lo que ocurre”, comentó la cantante en el programa, dejando entrever su preferencia por las obras de Shakespeare.

 En la obra de 1603, Ofelia, enamorada de Hamlet, enloquece con la muerte de su padre y, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo y tarareando melodías hasta su último aliento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO
CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

CA7RIEL Y PACO AMOROSO CONQUISTAN MÉXICO

SLP

El Universal

ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA
ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA

ALEJANDRA GUZMÁN HOSPITALIZADA

SLP

El Universal

‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT
‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

‘OFELIA’, INSPIRA NUEVO ÁLBUM DE T. SWIFT

SLP

EFE

ESTRENA NOVIA MEXICANA
ESTRENA NOVIA MEXICANA

ESTRENA NOVIA MEXICANA

SLP

El Universal

EL ACTOR APENAS SOLICITÓ EL DIVORCIO DE SU AÚN ESPOSA JANET BELL Y YA TIENE UNA RELACIÓN AMOROSA CON UNA MEXICANA, DIJO QUE ERA UNA PRODUCTORA