Mario Govea presenta poesía y canto

Mario Govea presentará Poesía y Canto este lunes 18 de agosto a las 19:30 horas en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del ciclo cultural “Todos los Lunes son de Palique”. La actividad reunirá música y palabra en una velada dedicada al trabajo de este artista potosino.

Govea, cantautor y poeta, inició su trayectoria en las rondallas universitarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1980 se trasladó a la Ciudad de México para consolidar su carrera profesional.

En ese periodo colaboró con agrupaciones como el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi América de Chucho Rodríguez de Hijar, además de compartir escenario con intérpretes de gran renombre en la música popular mexicana.

Su experiencia lo ha llevado a presentarse en festivales, palenques y recitales en distintos puntos del país y del extranjero, entre ellos Texas, Chicago y Valparaíso, Chile. En San Luis Potosí ha ofrecido conciertos con carácter social, como el recital en beneficio del DIF municipal de Tierra Nueva en 1984, sumando la música a causas comunitarias.

La obra de Mario Govea se caracteriza por mantener un estrecho vínculo con la tradición musical mexicana, al tiempo que integra la sensibilidad poética en sus composiciones. Esa doble faceta le ha permitido construir un repertorio que transita entre la canción popular y la lírica, aportando un sello distintivo dentro de la música regional.

En la actualidad, Govea prepara la publicación de un libro de poemas y la incorporación de dos de sus piezas en un próximo álbum del Mariachi Los Camperos de Jesús “Chuy” Guzmán. El acceso a la actividad no tiene costo.