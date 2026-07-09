Alfonso Obregón acusado de abuso sexual por Brenda Rivero

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Las acusaciones contra Alfonso Obregón, reconocido por dar voz a "Shrek" en español, volvieron a generar controversia en redes sociales luego de que la actriz de doblaje Brenda Rivero difundiera un video en el que lo señaló por un presunto episodio ocurrido cuando ella tenía 16 años.

La polémica alrededor de Obregón resurgió después de que Rivero compartiera un video en TikTok, donde aseguró haber vivido una experiencia incómoda con el actor de doblaje durante su adolescencia.

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En su testimonio, la actriz explicó que decidió romper el silencio varios años después de los hechos con el objetivo de visibilizar situaciones que, afirmó, también habrían enfrentado otras jóvenes.En el clip relató que conocía al actor desde que era niña debido a la amistad que mantenía con sus padres, los también actores de doblaje Javier Rivero y Carla Padrón. Esa cercanía, señaló, generó un ambiente de confianza entre ambas familias.No obstante, aseguró que durante una convención que tuvo con el actor comenzó a recibir comentarios sobre su apariencia física y su madurez, además de acercamientos y muestras de afecto que con el tiempo identificó como inapropiados.Las declaraciones se suman a la controversia que rodea a Alfonso desde 2024, cuando fue detenido por autoridades de la Ciudad de México tras ser acusado de un presunto abuso sexual contra una alumna. Meses después recuperó su libertad luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinara su liberación.Tras salir de prisión, el actor publicó un video en redes sociales para agradecer el respaldo recibido por parte de familiares, amigos y seguidores.La situación también coincidió con el anuncio de Shrek 5, producción para la que el actor no participó en la promoción relacionada con el regreso de la franquicia.Brenda Rivero Padrón, conocida profesionalmente como Brenda Rivero Love, es una actriz de doblaje mexicana nacida el 14 de octubre de 1993.Su vínculo con el doblaje comenzó desde la infancia gracias al entorno artístico de su familia. Años más tarde retomó su formación profesional y estudió durante tres años en el Taller de Actuación de Bellas Artes en Mérida, Yucatán, antes de mudarse a la Ciudad de México para desarrollar una carrera en doblaje, teatro y televisión.Con el paso de los años ha participado en varias producciones de anime, series y películas.Dentro de su carrera ha prestado su voz a personajes como Koharu Wakana en Eyeshield 21, Claudia en Falco, Irene la Iceni en Historias Horribles: La película, Paloma Nancy en ¡Despierta, Carlo!, Mamá Búho en Dora, además de personajes en El submarino de Jim y Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas.También ha realizado voces adicionales en producciones como One Piece, Sailor Moon Cosmos – Parte 2, Tengoku Daimakyo, Jurado N. 2, El negocio del dolor, Krakens y sirenas: Conoce a los Gillman, Capitán Fall, Marvel's Hit-Monkey y El Incidente Darwin, entre otras.Además de su trabajo en el doblaje, mantiene una presencia constante en Instagram y TikTok, donde comparte contenido relacionado con su vida cotidiana, proyectos profesionales y experiencias dentro del medio artístico.