Shakira desconoce logística de su show en final Mundial 2026

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Shakira dejó al descubierto que aún no última algunos detalles del show que presentará en la final del Mundial 2026; al ser entrevistada, mostró que no conocía en qué momento del juego se presentaría, si al inicio o en el intermedio.

Este miércoles, la cantante colombiana ofreció varias entrevistas, vía remota, a diferentes medios de comunicación, situados en distintos puntos geográficos; uno de ellos fue "Capital FM", un medio inglés en donde fue cuestionada acerca de los pormenores que girarán en torno al espectáculo que ofrecerá el domingo, 19 de julio, cuando se conozca qué país se llevará la copa.

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Firme, "la Loba" dijo que, tal y como ocurrió durante la inauguración del Mundial, arribaría al escenario del Estadio de Nueva York / Nueva Jersey, antes de que diera inicio el juego final. Sin embargo, su asistente, Diana, la corrigió, informándola que, en realidad, su participación dentrá lugar en el medio tiempo."Bueno, no sé si será al principio o al medio tiempo, será cuando comience", dice, mientras voltea a buscar la confirmación que Diana, quien la saca de su error."¿Será en el medio tiempo?, ah, ¡será durante el medio tiempo!, oh Dios...", dijo un tanto abochornada.Y, luego de que el locutor bromeara con ella, "la Barranquillera" reconoció que debe de cerciorarse de la veracidad de la información que dé a conocer y, para dejar atrás el momento, prefirió hablar de la épica presentación que prepara."Comprobaré mis datos, oh, sí... será basta histórico, ¿sabes?".Y aunque, durante esa entrevista, fue el único despiste que cometió en es esa charla, en su plática con el medio español "La Revuelta", generó la risa del auditorio y del presentador, David Broncano, cuando "Shak" recibió una llamada, mientras que era entrevistada, lo que la descolocó por temor a que, el destinatario, aparecería en su pantalla."No se ve ahí quien me llama, ¿no?, se ha colgado, ya ya, colgué dos veces, persistente", expresó, aún sin percatarse que, en su pantalla, se alcanzó a ver a Diana, su asistente, gateando para ayudar a la cantante a desviar la llamada.La entrevista prosiguió, sin que Shakira notara que, tanto Broncano, como la audiencia, se habían percatado de la presencia de Diana y, cuando esa, volvió a pasar agachada frente a la pantalla, la colombiana no ocultó la pena que eso le produjo."Es mi asistente, estaba tratando de colgar la llamada, la veo caminando en cuatro".Fue así que Diana se acercó a la pantalla y saludó, mientras la intérprete de "Pies descalzos" reconocía que tenían un look muy similar, por lo que se refirió a ella como su "hermanita".