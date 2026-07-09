Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas
Autoridades federales y estatales se reunieron para coordinar acciones
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A unos días que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó la posibilidad de desfogar de seis presas, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, aclaró que los embalses potosinos todavía tienen capacidad para captar más agua.
Acciones de la autoridad
De acuerdo con la CEPC, las seis presas con parámetros de precaución son; San José, Potosino, El Peaje; Cañada Lolo, La Lajilla y La Muñeca, las cuales se reportan a más del 70 por ciento de capacidad.
Torres Sánchez refirió que "luego a veces" se genera "psicosis" sobre la situación de la gestión del líquido, sin embargo, en la actualidad los estanques, los bordos y otros vasos de captación registran cifras positivas.
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"No (hay instrucción de desfogue). Fíjate que las presas, insisto, tienen espacio de captación, ayer se tuvo una reunión entre las distintas autoridades, tanto federales como Conagua, la Comisión Estatal del Agua, Coordinación Estatal de Protección Civil y también municipales. Entonces, pues hay buena organización", añadió.
Coordinación y alerta ante lluvias
Exteriorizó que ante la advertencia federal de que incrementarán las lluvias en San Luis Potosí durante los próximos días, aseveró que la Coordinación Estatal se mantiene en alerta frente a cualquier eventualidad.
"Hablan de que, en los próximos tres o cuatro días van a caer lluvias importantes en gran parte del territorio potosino. Nuestras presas aún tienen espacio para seguir captando agua", remató.
Posible desfogue de seis presas
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