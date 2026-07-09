Rubén Rocha Moya asegura estar en su casa en Culiacán
Desde el 1 de mayo, Rubén Rocha Moya permanece en su domicilio tras acusaciones de Estados Unidos.
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Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, aseguró que permanece en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo de este año, luego de que Estados Unidos emitiera acusaciones en su contra por narcotráfico.
A través de su cuenta de X, Rocha Moya indicó que este jueves 09 de julio se cumplen 69 días de que solicitó licencia para dejar su cargo de gobernador de Sinaloa.
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"Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes", escribió.
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