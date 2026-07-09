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El partido entre México e Inglaterra rompió récord de audiencia

El partido de octavos entre México e Inglaterra fue el más visto en México en el siglo XXI.

Por El Universal

Julio 09, 2026 02:48 p.m.
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      del Mundial 2026 al caer en octavos de final contra Inglaterra en el estadio Ciudad de México, donde hubo lleno en las gradas, tal como sucedió en todos los partidos jugados en el Coloso de Santa Úrsula.
      Sin embargo, el estadio no fue el único lugar donde se vio y se sufrió el partido. Millones de mexicanos disfrutaron el encuentro en sus hogares o en Fan Festivals, y de hecho, según la FIFA, se rompió un récord de audiencia.
      "El dramático enfrentamiento de México contra Inglaterra se convierte en el partido de la Copa Mundial de la FIFA™ más visto de la nación en el siglo XXI, con una audiencia promedio de 36 millones a través de Televisa (20.7M) y Azteca (15.3M)", compartió la FIFA en redes sociales.
      "La transmisión del partido de octavos de final marca la cuarta vez que el récord de México se ha roto durante este torneo. Nota: Datos de audiencia nocturna; las cifras consolidadas se publicarán después del torneo", agregan.

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