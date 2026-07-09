El partido entre México e Inglaterra rompió récord de audiencia

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delal caer encontra Inglaterra en el estadio Ciudad de México, donde hubo lleno en las gradas, tal como sucedió en todos los partidos jugados en el Coloso de Santa Úrsula.Sin embargo, el estadio no fue el único lugar donde se vio y se sufrió el partido.disfrutaron el encuentro en sus hogares o en, y de hecho, según la, se rompió un"El dramático enfrentamiento de México contra Inglaterra se convierte en el partido de la Copa Mundial de la™ más visto de la nación en el siglo XXI, con una audiencia promedio dea través de Televisa (20.7M) y Azteca (15.3M)", compartió laen redes sociales."La transmisión del partido demarca laque else ha roto durante este torneo. Nota: Datos de audiencia nocturna; las cifras consolidadas se publicarán después del torneo", agregan.