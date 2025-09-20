Ángela Aguilar desata polémica por reconocimiento de Vevo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Ángela Aguilar de nuevo da de qué hablar tras recibir el reconocimiento de Vevo, una conocida plataforma de videos que la califica como una líder de la música regional mexicana, sin embargo, en redes sociales las críticas hacia la cantante de 21 años ya se salieron de control una vez más.

La hija de Pepe Aguilar aparece en un video de pocos minutos en donde habla de lo que significa ser mexicana, dijo que para ella ser mexicana significa mucho orgullo, muchas tradiciones y mucha familia.

Su mayor deseo para la comunidad latina este año es que se incursionen más mujeres a la música mexicana y que se tenga más representación femenina en los lugares importantes.

Finalmente, Ángela dice que ser latinoamericana significa para ella fuerza, cultura, poder, música, y todo un orgullo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vevo acompañó el video de Ángela con este mensaje: "Ángela Aguilar, una voz líder en la próxima generación regional mexicana, quiere un futuro rodeado de más mujeres en la industria".

Se desbordan críticas en contra de Ángela Aguilar

Los haters de Ángela Aguilar no sueltan a la cantante, pues en la publicación que aparezca hablando de música, o que sea reconocida por su talento musical o sus logros en el regional mexicano, un género tradicionalmente dominado por hombres, los comentarios en su contra aparecen.

Dichos comentarios la tachan como no merecedora del reconocimiento o el aplauso debido a detalles de su vida personal, específicamente sobre su relación con Christian Nodal, la cual comenzó recién el cantante de 26 años había terminado con la argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti que recientemente cumplió dos años.

A pesar de que esto ocurrió hace más de un año, una entrevista que dio Nodal a Adela Micha hace unas semanas, volvió a encender el debate en redes sobre el actuar de los cantantes, pues mientras a él lo califican de infiel, a ella la tachan de ser la tercera en discordia.

Ángela y su familia han pedido en reiteradas ocasiones un alto al odio en redes, incluso, la nieta de Flor Silvestre ha lamentado que poco se hable del talento y se vuelva viral los aspectos de su vida privada.