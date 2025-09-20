logo pulso
Concluye primera fase para comprar boletos del Mundial 2026

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:11 p.m.
A
Concluye primera fase para comprar boletos del Mundial 2026

La Fase 1 para adquirir boletos para el Mundial de 2026 finalizó este viernes 19 de septiembre por la mañana. Durante la decena de días que duró esta etapa, se registraron más de 4.5 millones de personas formadas virtualmente para conseguir una entrada.
Una vez finalizada esta etapa de registro para los tickets, y tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación al correo electrónico que registraron a partir del 29 de septiembre.
En este aviso, se les asignará una fecha y hora para adquirir los boletos, que aún así estarán sujetos da disponibilidad. El periodo de asignación de horarios comienza el 1 de octubre.
"El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo", declaró la FIFA en sus términos para el sorteo.
¿Cuál es el número máximo de boletos que se pueden comprar?
La mayor cantidad de entradas que se pueden comprar por unidad familiar es de cuatro por partido, y de 40 para todo el torneo. Evidentemente, siempre dependiendo de la disponibilidad y los términos y condiciones vigentes, destaca la FIFA.

