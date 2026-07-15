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ANGELINA JOLIE TRES DE SUS HIJOS SE QUITAN EL APELLIDO PITT

Por EFE

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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ANGELINA JOLIE TRES DE SUS HIJOS SE QUITAN EL APELLIDO PITT
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      Maddox y Zahara, dos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya están en pleno proceso legal para quitarse el apellido de su padre, según publican varios medios estadounidenses. Algo que ya hizo hace dos años su hermana Shiloh, mientras que Vivienne y Knox ya no lo usan, al menos públicamente.

      Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados - Maddox, de 24 años, Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne, de 18.

      Según recoge People y otros medios, que muestran documentos judiciales, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público. Esta prueba de publicación es, según la legislación de California, el primer paso requerido para cambiarse de nombre. Ambos cumplieron con este requisito en el diario Los Angeles Daily Journal.

      Zahara publicó el suyo el jueves 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el martes 7 de julio, señala People. Las audiencias para ratificar su solicitud han sido fijadas para Zahara el 28 de septiembre, y para Maddox, el 14 de septiembre de este año . 

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