Pareja realiza sesión de fotos de boda en Metro Hidalgo

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El amor encuentra su espacio en los rincones más inesperados de la capital mexicana. Una pareja de recién casados convirtió este lunes 14 de julio de 2026 la estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México en el escenario principal para su sesión fotográfica de bodas.

Las imágenes, viralizadas mediante la cuenta de TikTok Metro Viral (donde únicamente se muestra el registro del video y las reacciones espontáneas de los pasajeros en el andén), muestran a los novios posando con traje y vestido de gala entre los andenes de la Línea 2, capturando las miradas de los usuarios que transitan por el lugar.

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La elección de este espacio tiene una relación directa con su entorno visual. Tras los trabajos de modernización realizados con motivo de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la estación Hidalgo (junto con Bellas Artes y Allende) presenta una transformación visual radical. De acuerdo con el portal oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la renovación de estos puntos clave de la red integra elementos específicos de infraestructura y diseño:Candelabros dorados y lámparas de estilo clásico, diseñados para evocar una estética histórica.Acabados de alta resistencia con apariencia tipo mármol en muros y columnas.Iluminación reforzada con tecnología LED y nuevos murales artísticos.Esta decoración provoca que múltiples usuarios en plataformas digitales comparen el inmueble con palacios europeos o escenarios de época, convirtiendo el espacio público en un punto recurrente para creadores de contenido que buscan retratos estéticos. Hasta el momento, el STC Metro no emite un pronunciamiento oficial respecto a la regulación de sesiones fotográficas de carácter personal en sus pasillos.La remodelación de la estación Hidalgo forma parte de un proyecto integral de infraestructura en el transporte de la capital. Según los datos del Fideicomiso del Metro (FIMETRO), el Gobierno de la Ciudad de México entregó estas adecuaciones el pasado 7 de julio de 2026, tras una inversión total de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 500 millones provienen de recursos federales. La distribución presupuestaria de esta obra se ejecuta bajo los siguientes parámetros técnicos:Mantenimiento estructural (66% del presupuesto): Recursos destinados a la conservación preventiva y correctiva de vías, sistemas de señalización y mantenimiento del material rodante.Renovación estética y tecnológica (33% del presupuesto): Inversión aplicada a la sustitución de torniquetes, escaleras eléctricas, cámaras de videovigilancia y acabados de estaciones.El fenómeno digital desata opiniones encontradas en la ciudadanía. Mientras un sector celebra el embellecimiento de un espacio de uso diario y lo considera un "escenario digno de compartir", otros ciudadanos cuestionan la prioridad del gasto público. Diversas interacciones en plataformas de video señalan que, pese a la nueva imagen de la estación Hidalgo, todavía persisten retos operativos históricos en otras líneas del sistema, tales como filtraciones de agua, retrasos recurrentes en el servicio y desgaste en tramos elevados de la red.