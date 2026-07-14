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Ana Serradilla pudo ser "la chica Bond"

Serradilla destacó que el proceso de casting fue extenso y en otro idioma, lo que afectó su desempeño.

Por El Universal

Julio 14, 2026 05:29 p.m.
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Ana Serradilla pudo ser la chica Bond
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      Por salud mental fue que Ana Seradilla dejó sus intentos de debutar como actriz en el cine hollywoodense, eso luego de los efectos colaterales que le produjo el casting de una de las cintas de "James Bond", el 007, pues a pesar de que fue una de las actrices que llegó hasta los últimos filtros, la presión que eso supuso la hizo tomar una drástica decisión.


      Fue durante la conferencia de prensa de "El método Grönholm", obra dirigida por Rodrigo Nava, y que Ana protagoniza, en donde habló de su experiencia en Hollywood, y es que, aunque la actriz no especificó para qué cinta específica casteó, sí dijo que pudo haberse convertido en una de las conocidas como "chicas Bond".

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      "Casteé bastante años para 'la chica Bond', estaba entre las finalistas", dijo, acompañada de Nava y su compañero de reparto, Alejandro de la Madrid.
      Reconoció que, a pesar de ser una experiencia única e irrepetible, padeció mucho durante el proceso, por toda la exigencia que conllevó trabajar para conseguir el papel.
      Fue debido a la presión y los efectos que le produjo mental y somáticamente, que la actriz determinó que no seguiría buscando participar en producciones estadounidenses.
      "Sufrí muchísimo y decidí, justamente, después de hacer ese casting que no tenía el menor interés de trabajar en Estados Unidos, porque me estresaba mucho, fue el casting que más sufrí porque era eterno, fueron muchísimas pruebas y en otro idioma", reconoció.
      "Para mí es muy duro castear en Estados Unidos porque, te mandan ocho escenas, que son todas las que vas a tener en la película y es mucho estrés".
      Desde la sinceridad, Serradilla agregó que, además, le parece que su contribución en una producción de esas dimensiones podría carecer de naturalidad, por el hecho de que se trata de rodajes en otro idioma, pues pese a que reconoce que domina muy bien otras lenguas, y sus pronunciaciones, eso podría convertirse en un obstáculo para ofrecer su mejor desempeño.
      "Casi me da una parálisis facial, yo dije 'qué horror', la pasó muy mal; soy muy buena con los acentos, pero trabajar en un idioma que no es el mío, siento que no puedo aportar la misma naturalidad, no le puedo dar la misma organicidad a mis personajes, actuar en un idioma que no es tu idioma, es durísimo", explicó.

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