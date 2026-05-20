Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El periodista deportivo

sufrió un

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en su automóvil mientras realizaba unaEl siniestro ocurrió durante ladel martes por la noche del programa "Blabla deportivo", donde. Sin embargo, de un segundo a otro, aparece un hombre por el lado del conductor y abre la puerta para despojarlo del coche.En el video es impactante el, ya que elcon unal periodista para que descienda del coche, le entregue sus objetos personales y le de las llaves del mismo.logróantes de descender del coche, pero laseguía en vivo, por lo que el conductor del programa, Ed Martínez, expresó "no puede ser", antes de mandar a un corte comercial.Else observa en el video, y endistintos usuarios comenzaron a publicar la foto de su cara etiquetando a distintaspara que den con el paradero del ladrón. Por ahora, no hay información oficial si ha sido localizado y detenido.