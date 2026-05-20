logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo

Usuarios en redes sociales difundieron la imagen del sospechoso para apoyar la búsqueda en Morelos.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 05:42 p.m.
A
Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El periodista deportivo

Fernando Vargas
sufrió un asalto a mano armada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


en su automóvil mientras realizaba una transmisión en vivo.
El siniestro ocurrió durante la transmisión del martes por la noche del programa "Blabla deportivo", donde Vargascomentaba sobre baloncesto. Sin embargo, de un segundo a otro, aparece un hombre por el lado del conductor y abre la puerta para despojarlo del coche.
En el video es impactante el sonido de la pistola, ya que el delincuente amenazó con un arma de fuego al periodista para que descienda del coche, le entregue sus objetos personales y le de las llaves del mismo.
Vargas logró agarrar su celular antes de descender del coche, pero la transmisión seguía en vivo, por lo que el conductor del programa, Ed Martínez, expresó "no puede ser", antes de mandar a un corte comercial.
El rostro del criminal se observa en el video, y en redes sociales distintos usuarios comenzaron a publicar la foto de su cara etiquetando a distintas autoridades de Morelos para que den con el paradero del ladrón. Por ahora, no hay información oficial si ha sido localizado y detenido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo
Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo

Asaltan a periodista deportivo en plena transmisión en vivo

SLP

El Universal

Usuarios en redes sociales difundieron la imagen del sospechoso para apoyar la búsqueda en Morelos.

Sergio Mayer, con futuro político incierto tras salida de Morena
Sergio Mayer, con futuro político incierto tras salida de Morena

Sergio Mayer, con futuro político incierto tras salida de Morena

SLP

El Universal

El diputado inició su carrera en 2018 y planea contender por la Jefatura de Gobierno en 12 años.

Emiliano Aguilar prefiere triunfar solo antes de reconciliarse con Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar prefiere triunfar solo antes de reconciliarse con Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar prefiere triunfar solo antes de reconciliarse con Pepe Aguilar

SLP

El Universal

Emiliano Aguilar quiere demostrar su éxito musical sin ayuda antes de reconciliarse con su padre.

Cinthia Aparicio elimina fotos tras separación de Alexis Ayala
Cinthia Aparicio elimina fotos tras separación de Alexis Ayala

Cinthia Aparicio elimina fotos tras separación de Alexis Ayala

SLP

El Universal

La actriz busca un nuevo comienzo tras la separación y elimina fotos, mientras se mantiene abierta a futuros proyectos personales.