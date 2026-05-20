Sergio Mayer, con futuro político incierto tras salida de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El pasado 15 de mayo, el diputado

presentó su

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, después del conflicto que provocó la licencia que solicitó en febrero de este año, para participar en un reality show en donde, posteriormente, el día de su reincorporación, afirmó que no descartaba hacerlo de nuevo.Sin embargo, con su salida deno se vislumbra el término de suque inició en 2018, cuando ganó unapor elde la Ciudad de México (correspondiente a zonas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras), con la coalición "Juntos Haremos Historia" (, PT y PES), con el 45% de los votos.Ya que en dos ocasiones, una en 2021, y otra en marzo de 2026, afirmó que su proyecto espor lade la Ciudad de México, y continuar ejerciendo cargos públicos en un periodo de"Me gustaría ir por pasos. No es en esta, tiene que ser por lo menos en unos. Tengo la edad perfecta para seguirme preparando enmás sexenales. Creo que puedo lograrlo y seguirlo trabajando y seguirme preparando", dijo el pasadoPor lo que su objetivo, tras su salida de, será encontrarpolítico para continuar con su proyecto. De acuerdo con fuentes de este diario, a Mayer Bretón se le vio en el comedor delen la Cámara de Diputados, cuandotiene el propio, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones.Otras fuentes señalaron que en esos días, el diputado Mayer también se acercó a la, quien es presidenta de laEn abril, surgieron rumores en redes sociales de quepodría buscar se anexión a(MC); sin embargo,, presidente nacional de dicho partido, desechó la posibilidad contestando: "Gracias. Pero no, gracias".