Emiliano Aguilar prefiere triunfar solo antes de reconciliarse con Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar se sincera y, a pesar de que las distinciones que considera que su padre ha hecho entre él y sus hermanos, siendo ellos aún más favorecidos, tiene la expectativa que, un día, se reconcilie con Pepe Aguilar. Sin embargo, no es algo que quiere que suceda ahora, pues antes de reencontrarse, el rapero desea demostrar que puede triunfar en la música, sin la ayuda de su progenitor, importante exponente del regional mexicano.

Emiliano Aguilar busca reconciliación con Pepe Aguilar

En entrevista con "Venga la alegría", el cantante de rap mostró convicción a la hora de hablar de un posible arreglo con su padre, de quien se mantiene distanciado desde hace años, cuando el joven comenzó a declarar en medios el descuido que, presuntamente, ha recibido de parte del intérprete de "Mujeres como tú".

"La única persona con la que sí me voy a reconciliar es con mi papá".

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Emiliano Aguilar prefiere triunfar solo antes de reconciliarse

Y, mientras aseveraba que sus hermanos no le importaban y no tenía el interés de limar asperezas con ellos, también aclaró que, aunque tiene las intenciones de volver a hablar con su padre, prefiere que esa comunicación no sea ahora o de forma inmediata pues, antes de arreglar sus diferencias, quiere demostrarle tanto a él, como a quienes lo rodean y lo siguen, que puede prosperar en el mundo de la música, sin que su padre tenga que intervenir para lograrlo.

"Obviamente sí me gustaría en algún momento, ahorita no, porque -ahorita- estoy haciendo mi propio camino, no quiero que nadie me ayude, ¿sí me explico?, o sea tengo mi equipo, pero no quiero que mi papá me ayude, para levantarme y un día llegar y decirle ´yo pude solo´, entonces, obviamente, yo me voy a reconciliar con mi papá".

En contraste, Emiliano reconoce que, en la actualidad, es muy poco lo que ve a sus hijas y no porque la madre de las menores no se lo permita, sino porque él ha decido mantenerlas lejos del foco público.

"Me gustaría ver a mis hijas más, casi no las veo, la neta, ¿pa'qué te voy a mentir?, porque este ambiente no es como para ellas, no es que no me dejen verlas ni nada, o sea no hay ningún problema, me dejan verlas y todo", precisó.