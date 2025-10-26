CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego celebró su cumpleaños 70 el pasado 25 de octubre en la Arena Ciudad de México, lugar donde se dieron cita más de 22 mil personas con playeras y bolsas con su foto.

Sobre una ostentosa escenografía que brillaba entre imágenes de bitcoins, junto a una versión caricaturesca de Salinas Pliego, los asistentes al evento gratuito disfrutaron de música en vivo, rifas y comida, cortesía del millonario.

El presidente de Grupo Salinas es conocido en redes sociales como el "Tío Richie", pues el magnate supera los 2 millones de seguidores en ´X´, antes Twitter, plataforma donde usualmente comparte sus opiniones sobre temas políticos, abriendo el debate entre los usuarios.

-----Así se vivieron los 70 años de Salinas Pliego

Entre videos de felicitaciones por parte de los colaboradores más destacados de la televisora que dirige, quienes se dirigieron al empresario como un hombre de visionario y trabajador, se dio pie a las presentaciones en vivo de Myst, Cumbia Machine y Carlos Rivera.

Ante la controversia que lo ha puesto bajo el ojo mediático, al protagonizar una disputa contra el actual gobierno, el también dueño de TV Azteca aprovechó la ocasión para presentar una puesta en escena cargada de sátira contra la 4T.

Al escenario subieron personalidades como Javier Alatorre, Jorge Garralda, Manuel López San Martín y Lilly Téllez, quienes además de felicitar a Salinas Pliego por su cumpleaños, se posicionaron contra el actual gobierno.

"No tengan miedo de luchar contra los que están en el gobierno (...) hay que alzar la voz y decir la verdad, hay que defender a México", mencionó Téllez.

Tras partir el pastel adornado con la temática de bitcoins, el empresario se tomó unos minutos para aclarar el tema que lo ha colocado al centro de la controversia: su deuda ante el SAT.

"En Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, queremos terminar esta pesadilla (...) Que nos digan cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días", aseguró Salinas Pliego.

De esta forma, el empresario hizo pública una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el 2024 donde intentó abrir el diálogo con la intención de llegar a un acuerdo.