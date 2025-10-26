Actriz de IA causa polémica

La aparición de Tilly Norwood, una “actriz” generada al completo por inteligencia artificial (IA), ha desatado la rabia de actores y sindicatos de Hollywood; los expertos advierten de un debate ético inevitable para la industria, pero también del peligro económico que puede implicar “meter la cabeza en la arena” para ignorar a la vanguardista tecnología. Este personaje digital es una representación hiperrealista de una atractiva joven británica con pelo largo, una sonrisa amigable y unos ojos que varían entre marrones y verdes dependiendo del clip.

Por el momento, Norwood -que fue creada este año por Xicoia, la división de IA de la productora Particle6 Group- solo ha “actuado” en vídeos de menos de 30 segundos. No obstante, la polémica surgió cuando se anunció en el Festival de Cine de Zúrich que Norwood estaba a punto de ser fichada por una agencia de talentos.El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un duro comunicado asegurando que “la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano” y oponiéndose a la “sustitución de intérpretes humanos por sintéticos”.