Noche de “chavorrucos”

El 90’s Pop Tour, en su versión antro, debutó en la Ciudad de México y ¡de qué manera! Las boybands con las que crecimos “sonaron tremendo”, en una noche llena de nostalgia y fusiones de sonidos que demostraron que el concepto no está muerto y, en cambio, se encuentra más vivo que nunca.

El Auditorio Nacional volvió a recibir al 90’s Por Tour, en esta ocasión, con la presencia en el escenario de Caló, Erik Rubín, JNS, Kabah, Magneto, Mercurio, S.B.S, The Sacados y Ari, Érica, Kalimba y M´Balia.

Y si bien, las expectativas, hasta de los propios fans del proyecto, no eran muchas, Ari Borovvoy lo ha vuelto hacer; como prometió, este concierto remontaría al público a la época de su juventud, cuando asistían al antro o, a la disco, como prefieran llamarle.

Esto fue posible gracias a la presencia de las DJ´s LE Twins, que fusionaron las canciones del pop mexicano, con temas clásicos internacionales de la época.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Te imaginas una mezcla entre los temas “What is love?” y “Cuando mueres por alguien” o “As long as you love me” con “Cambiando el destino”?

Se trató de una fórmula perfecta pues, a lo largo de cuatro horas, el público no paro de bailar, corear, alzar las manos y ovacionar a los artistas.

¿Las palabras a sus fans?, en realidad muy pocas, como innecesarias, pues con el resultado del espectáculo, el 90´s Pop Tour demostró que hay veces que la música es el lenguaje perfecto para expresarse, comunicarse y conectarse con las y los otros.