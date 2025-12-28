Bad Bunny "regresa" al Zócalo... pero era broma

La supuesta noticia de que Bad Bunny ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México encendió las redes sociales este fin de semana. El propio cantante "anunció" el regreso con mensajes emotivos de amor y agradecimiento a México, lo que disparó la emoción de miles de fans.

En el mensaje, el intérprete aseguraba estar enamorado del país, de su cultura y de su gente, y prometía volver pronto. Incluso se habló de invitados especiales, con rumores que apuntaban a J Balvin, tras su reciente reencuentro en el escenario.

También se difundió que el concierto sería en enero, antes de su presentación en Lima como parte de la gira Debí tirar más fotos, lo que hizo que la historia pareciera todavía más creíble.

Pero no.

La información no es real. Todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes. No hay concierto confirmado, no hay fecha oficial y Bad Bunny no tocará gratis en el Zócalo... al menos por ahora.

Así que sí: "pobre palomita, te dejaste engañar". Feliz Día de los Inocentes y a seguir soñando con ver a Benito cantar gratis en el corazón de la capital.