Beéle reaparece junto a Shakira en baile sensual

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque enfrenta un proceso legal con su expareja, la influencer Isabella Ladera, el cantante colombiano Beéle ha decidido concentrarse en su trabajo y dejar de lado la controversia.

El intérprete de "Morena" reapareció en redes sociales compartiendo un sensual baile junto a su paisana Shakira, al ritmo de "Currucuchu", de la cantante folclórica Niña Emilia.

En el video, Beéle la toma de la cintura y ambos giran suavemente, moviendo las caderas, mientras se les observa en un estudio de grabación.

Aunque se desconoce si habrá una colaboración musical próximamente, ambos lucen sonrientes y relajados, mientras Beéle da señales de que el proceso legal en su contra no le quita el sueño.

¿Qué está pasando con Beéle?

La voz detrás de "Santorini" fue demandada por Isabella Ladera, quien lo acusa de invasión de privacidad, acoso sexual cibernético, imposición intencional de angustia emocional y negligencia, según informó Billboard.

A principios de septiembre se filtró un video íntimo de Beéle e Isabella en la plataforma X. La también modelo responsabilizó a Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del cantante, por la divulgación del material: "Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido".

Ladera expresó que, justo cuando se encontraba estable y en proceso de recuperación, su expareja decidió exponerla de la manera más baja: "Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia".

Por su parte, el equipo legal de Brandon negó las afirmaciones de la influencer.